Страна 404 - в России "легло" все: Петербург остался без мобильного интернета

После утренней атаки украинских дронов в Ленинградской области власти Санкт-Петербурга выключили мобильный интернет. Это привело к полному цифровому параличу в одном из главных мегаполисов РФ, сообщают российские СМИ.

В Петербурге после атаки дронов отключили интернет

Согласно мониторинговым платформам Downdetector и Сбой.рф , первые жалобы на исчезновение связи появились около 7:00 утра, а пик проблем пришелся на 16:00. Всего зафиксировано более 7100 обращений по поводу перебоев с интернетом , а Петербург стал лидером по количеству жалоб по всей России — почти 900 сообщений всего за один день.

Местные жители жалуются на полное отсутствие мобильного интернета , невозможность использовать мессенджеры, банковские приложения, оплату парковки и другие цифровые сервисы. Некоторые пользователи отмечают, что работают только "сервисы из белого списка" — то есть ограниченный перечень разрешенных сайтов и приложений, которые, вероятно, не угрожают распространением нежелательной информации.

У ведущих мобильных операторов России — "Билайн", "МегаФон" и МТС — официально подтвердили нестабильную работу интернета, однако объяснили это "независимыми от них обстоятельствами" . Прямого упоминания об атаке дронов — ни одного. Но российские медиа единодушно связывают цифровую блокаду с ударом беспилотников, состоявшийся утром 11 декабря.

Это уже вторая масштабная отключка интернета в Петербурге за месяц , и эксперты предполагают, что власти РФ прибегают к подобным ответным шагам на дроны не только с целью безопасности, но и для контроля информационного поля . Заблокировав мобильный интернет, Кремль пытается снизить распространение видео, фото и панических настроений среди населения.

