Крах комуналки на Луганщині: окупанти карають людей за спробу вижити

На окупованій Луганщині ситуація з комунальними послугами перетворилася на справжню гуманітарну катастрофу: води немає днями й тижнями, крани стоять сухі, батареї холодні, а в оселях поширюється пліснява та вогкість. Люди вимушені носити воду відрами, шукати її по всьому місту або… зливати із системи опалення — просто тому, що іншого джерела немає. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На Луганщині окупанти штрафують людей за злив води… якої немає

На цьому тлі окупаційна влада запровадила нове “покарання” — штрафи за злив води з батарей. За даними Центру національного спротиву, це роблять не через турботу про інфраструктуру, а для того, щоб приховати масштабний колапс. Тиск у мережах критично низький, труби вибухають одна за одною, тепло подати неможливо, а ремонтникам забороняють реагувати на аварії, щоб “не псувати статистику”.

Фактична причина катастрофи — повний провал систем життєзабезпечення. Автономне опалення окупанти заборонили, централізоване — не працює, водогони розвалені. Місцеві мешканці залишилися без води, без тепла й без можливості нормально жити — а тепер ще й під загрозою штрафів за будь-яку спробу вижити.

Люди розповідають, що готують їжу на воді, злитій із батарей, ночують у холодних квартирах по кілька сімей в одній кімнаті біля одного обігрівача, а ночами ходять по воду до колонок. Будь-яка спроба знайти вихід оголошується окупантами “порушенням”.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що окупаційна адміністрація збирає списки "нічийних квартир", які через псевдосуди передають армії РФ. Місцеві адміністрації вже складають списки помешкань, які називають "нічийними", хоча їхні власники часто були змушені виїхати від війни або їх вивезли росіяни.