На оккупированной Луганщине ситуация с коммунальными услугами превратилась в настоящую гуманитарную катастрофу: воды нет днями и неделями, краны стоят сухие, батареи холодные, а в домах распространяется плесень и сырость. Люди вынуждены носить воду ведрами, искать ее по всему городу или… сливать из системы отопления просто потому, что другого источника нет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Луганской области оккупанты штрафуют людей за слив воды… которой нет

На этом фоне оккупационные власти ввели новое "наказание" — штрафы за слив воды из батарей. По данным Центра национального сопротивления, это делают не из-за заботы об инфраструктуре, а для того, чтобы скрыть масштабный коллапс. Давление в сетях критически низкое, трубы взрываются одна за другой, тепло подать невозможно, а ремонтникам запрещают реагировать на аварии, чтобы "не портить статистику".

Фактическая причина крушения — полный провал систем жизнеобеспечения. Автономное отопление оккупанты запретили, централизованное — не работает, водопроводы развалены. Местные жители остались без воды, без тепла и без возможности нормально жить, а теперь еще и под угрозой штрафов за любую попытку выжить.

Люди рассказывают, что готовят еду на воде, слитую с батарей, ночуют в холодных квартирах по несколько семей в одной комнате возле одного обогревателя, а по ночам ходят за водой в колонки. Любая попытка найти выход объявляется оккупантами "нарушением".

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что оккупационная администрация собирает списки "ничейных квартир", которые через псевдосуды передают армии РФ. Местные администрации уже составляют списки помещений, которые называют "ничейными", хотя их владельцы часто были вынуждены уехать от войны или их вывезли россияне.