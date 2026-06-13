Козирів уже не лишилося: названо три рішення, які розглядає Путін у війні проти України

Росіяни, попри заяви лідера РФ Володимира Путіна, не мають значних успіхів на фронті, адже головне завдання, яке він ставив військовим — вихід на кордони Донецької області, виконати не вдалося. До того ж погіршується ситуація і в тилу — удари України по НПЗ Росії завдає значної шкоди, що позначається як на економіці ворога, так і на пересічних громадянах. Адже обмеження продажу а нерідко і повна відсутність бензину — не та ситуація, яку б хотіли бачити у Кремлі.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Росія знаходиться в негативній динаміці у війні проти України. За його словами, у Путіна залишилося три вибори.

Перший вибір — це технологічний прорив. Тобто те, що Україна зробила з дронами, йому тепер знову треба, перебити своїм технічним прогресом, пояснив Кулеба.

Другий вибір — загальна мобілізація. Призвати, за його словами, мільйони людей в армію — просто “завалити Україну м'ясом разом з білорусами, розтягнувши наші сили”.

Третій вибір — це ядерна зброя.

“На мою думку, жоден з цих виборів не призводить до перемоги Росії у війні, а призводить лише до прискорення загибелі самої Росії ”, — переконаний Кулеба.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін може провести операцію проти однієї з країн НАТО, щоб змусити Київ погодитися на російські умови завершення війни.

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, що Росія може торгуватися — пообіцяти вивести війська повністю чи частково за умови припинення допомоги Україні. Таким чином Путін може спробувати змусити Київ піти на мир на російських умовах.



