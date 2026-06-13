Козырей уже не осталось: названы три решения, которые рассматривает Путин в войне против Украины

Россияне, несмотря на заявления лидера РФ Владимира Путина, не имеют значительных успехов на фронте, ведь главную задачу, которую он ставил военным — выход на границы Донецкой области, выполнить не удалось. К тому же ухудшается ситуация и в тылу – удары Украины по НПЗ России наносит значительный ущерб, что сказывается как на экономике врага, так и на рядовых гражданах. Ведь ограничение продажи, а нередко и полное отсутствие бензина — не та ситуация, которую хотели бы видеть в Кремле.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия находится в отрицательной динамике в войне против Украины. По его словам, у Путина осталось три выбора.

Первый выбор – это технологический прорыв. То есть то, что Украина сделала с дронами, ему теперь снова нужно перебить своим техническим прогрессом, объяснил Кулеба.

Второй выбор – всеобщая мобилизация. Призвать, по его словам, миллионы людей в армию — просто "завалить Украину мясом вместе с белорусами, растянув наши силы".

Третий выбор – это ядерное оружие.

"По моему мнению, ни один из этих выборов не приводит к победе России в войне, а приводит лишь к ускорению гибели самой России", — убежден Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин может провести операцию против одной из стран НАТО, чтобы заставить Киев согласиться на российские условия завершения войны.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, что Россия может торговаться — пообещать вывести войска полностью или частично при условии прекращения помощи Украине. Таким образом, Путин может попытаться заставить Киев пойти на мир на российских условиях.



