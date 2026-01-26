logo_ukra

Війна з Росією Козир втрачено: росія втрачає темп і позиції на переговорах
Козир втрачено: росія втрачає темп і позиції на переговорах

Темпи наступу російських військ в Україні у січні впали до мінімуму з весни минулого року, що суттєво послаблює позиції рф на тлі активізації переговорів

26 січня 2026, 17:33
Автор:
Ткачова Марія

Темпи просування російських окупаційних військ в Україні різко сповільнилися і досягли найнижчих показників з березня минулого року. Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState, на які посилається видання "Агентство".

Козир втрачено: росія втрачає темп і позиції на переговорах

Російський наступ на території України сповільнився

За період з 1 по 25 січня російські війська змогли захопити лише 152 квадратних кілометри української території. Це майже втричі менше, ніж у грудні 2025 року, коли темпи наступу були значно вищими. Особливо помітне падіння динаміки фіксується протягом останнього тижня — швидкість просування повернулася до рівня, який спостерігався ще навесні 2025 року.

Аналітики припускають, що однією з ключових причин уповільнення стали погодні умови, які ускладнили використання бронетехніки та логістику на фронті. Водночас зниження інтенсивності наступу може свідчити і про виснаження ресурсів російської армії після тривалих бойових дій.

За оцінкою "Агентства", така динаміка безпосередньо впливає на переговорний процес. Втрата темпів наступу позбавляє росію одного з головних аргументів на переговорах, які активізувалися протягом останнього тижня. Фактична стагнація на фронті послаблює можливості москви диктувати умови та демонструвати військову перевагу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що група спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно виконала бойове завдання в міській забудові Куп’янська. Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили позиції російських військовослужбовців, які облаштувалися у зруйнованому супермаркеті та житловому будинку поруч.
Після підтвердження даних було ухвалено рішення про проведення прямих дій. У результаті блискавичної спецоперації українські бійці знищили двох окупантів, ще двох захопили в полон. Операція пройшла без втрат з українського боку.



Джерело: https://t.me/agentstvonews/13677
