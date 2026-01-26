Козир втрачено: росія втрачає темп і позиції на переговорах

Рубрики
Ткачова Марія
Темпи просування російських окупаційних військ в Україні різко сповільнилися і досягли найнижчих показників з березня минулого року. Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState, на які посилається видання "Агентство".
Російський наступ на території України сповільнився
За період з 1 по 25 січня російські війська змогли захопити лише 152 квадратних кілометри української території. Це майже втричі менше, ніж у грудні 2025 року, коли темпи наступу були значно вищими. Особливо помітне падіння динаміки фіксується протягом останнього тижня — швидкість просування повернулася до рівня, який спостерігався ще навесні 2025 року.
Аналітики припускають, що однією з ключових причин уповільнення стали погодні умови, які ускладнили використання бронетехніки та логістику на фронті. Водночас зниження інтенсивності наступу може свідчити і про виснаження ресурсів російської армії після тривалих бойових дій.
За оцінкою "Агентства", така динаміка безпосередньо впливає на переговорний процес. Втрата темпів наступу позбавляє росію одного з головних аргументів на переговорах, які активізувалися протягом останнього тижня. Фактична стагнація на фронті послаблює можливості москви диктувати умови та демонструвати військову перевагу.