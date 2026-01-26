Козир втрачено: росія втрачає темп і позиції на переговорах

Темпи просування російських окупаційних військ в Україні різко сповільнилися і досягли найнижчих показників з березня минулого року. Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState, на які посилається видання "Агентство".

Російський наступ на території України сповільнився

За період з 1 по 25 січня російські війська змогли захопити лише 152 квадратних кілометри української території. Це майже втричі менше, ніж у грудні 2025 року, коли темпи наступу були значно вищими. Особливо помітне падіння динаміки фіксується протягом останнього тижня — швидкість просування повернулася до рівня, який спостерігався ще навесні 2025 року.

Аналітики припускають, що однією з ключових причин уповільнення стали погодні умови, які ускладнили використання бронетехніки та логістику на фронті. Водночас зниження інтенсивності наступу може свідчити і про виснаження ресурсів російської армії після тривалих бойових дій.

За оцінкою "Агентства", така динаміка безпосередньо впливає на переговорний процес. Втрата темпів наступу позбавляє росію одного з головних аргументів на переговорах, які активізувалися протягом останнього тижня. Фактична стагнація на фронті послаблює можливості москви диктувати умови та демонструвати військову перевагу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г рупа спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно виконала бойове завдання в міській забудові Куп’янська. Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили позиції російських військовослужбовців, які облаштувалися у зруйнованому супермаркеті та житловому будинку поруч.

Після підтвердження даних було ухвалено рішення про проведення прямих дій. У результаті блискавичної спецоперації українські бійці знищили двох окупантів, ще двох захопили в полон. Операція пройшла без втрат з українського боку.

