Козырь потерян: россия теряет темп и позиции на переговорах

Темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине резко замедлились и достигли самых низких показателей с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState, на которые ссылается издание "Агентство".

Российское наступление на территории Украины замедлился

За период с 1 по 25 января российские войска смогли захватить только 152 квадратных километра украинской территории. Это почти втрое меньше, чем в декабре 2025 года, когда темпы наступления были значительно выше. Особенно заметное падение динамики фиксируется в течение последней недели – скорость продвижения вернулась к уровню, который наблюдался еще весной 2025 года.

Аналитики предполагают, что одной из ключевых причин замедления стали погодные условия, усложнившие использование бронетехники и логистику на фронте. В то же время, снижение интенсивности наступления может свидетельствовать и об истощении ресурсов российской армии после длительных боевых действий.

По оценке "Агентства", такая динамика оказывает непосредственное влияние на переговорный процесс. Потеря темпов наступления лишает Россию одного из главных аргументов на активизировавшихся в течение последней недели переговорах. Фактическая стагнация на фронте ослабляет возможности Москвы диктовать условия и демонстрировать военное превосходство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ успешно выполнила боевую задачу в городской застройке Купянска. Во время разведки центральной части города операторы ССО обнаружили позиции российских военнослужащих, которые обосновались в разрушенном супермаркете и рядом жилом доме.

После подтверждения данных было принято решение о совершении прямых действий. В результате молниеносной спецоперации украинские бойцы уничтожили двух окупантов, еще двоих захватили в плен. Операция прошла без потерь с украинской стороны.

