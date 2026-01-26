Козырь потерян: россия теряет темп и позиции на переговорах

Рубрики
Темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине резко замедлились и достигли самых низких показателей с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState, на которые ссылается издание "Агентство".
Российское наступление на территории Украины замедлился
За период с 1 по 25 января российские войска смогли захватить только 152 квадратных километра украинской территории. Это почти втрое меньше, чем в декабре 2025 года, когда темпы наступления были значительно выше. Особенно заметное падение динамики фиксируется в течение последней недели – скорость продвижения вернулась к уровню, который наблюдался еще весной 2025 года.
Аналитики предполагают, что одной из ключевых причин замедления стали погодные условия, усложнившие использование бронетехники и логистику на фронте. В то же время, снижение интенсивности наступления может свидетельствовать и об истощении ресурсов российской армии после длительных боевых действий.
По оценке "Агентства", такая динамика оказывает непосредственное влияние на переговорный процесс. Потеря темпов наступления лишает Россию одного из главных аргументов на активизировавшихся в течение последней недели переговорах. Фактическая стагнация на фронте ослабляет возможности Москвы диктовать условия и демонстрировать военное превосходство.