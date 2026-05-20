“Кожна наступна позиція - гірша за попередню”: у Раді пропонують реально оцінювати реалії України

В Україні п’ятий рік триває кровопролитна війна. Україна дає гідну відсіч ворогу, однак ситуація на фронті невтішна. У Раді наголошують, що потрібно реально оцінювати можливості України.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що сьогодні важко щось прогнозувати щодо питання завершення війни.

“Хтось каже — до кінця року не буде закінчення війни, хтось каже — цього року буде закінчення, хтось вважає, що влада максимально буде максимально тягнути цей процес – йдеться про два, про три роки. А сьогодні немає достатніх факторів, які могли б бути реальними підтвердженнями якоїсь із цих версій”, — пояснив парламентар.

Політик висловив своє бажання — щоб війна закінчилася якнайшвидше. І, за його словами, це не просто людське бажання, це не просто бажання людини, яка розуміє, що після цього треба буде відновлювати країну і що треба робити у цій ситуації. Народний депутат також зауважив, що з 2022 року кожна наступна переговорна позиція була гіршою за попередню.

“Ми зараз не говоримо про капітуляцію, про здачу, про зраду тощо. Ми говоримо про ті реалії, в яких сьогодні живе Україна. І на них потрібно дивитися тверезо та розуміти ті можливості та ті коридори, які залишаються. А з урахуванням того, що з 2022 року дуже багато з цих коридорів вже закрилися, затоплені чи зруйновані, то й "можливості для ходу", як люблять казати, у "Кварталі 95", залишається все менше і менше", — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли, на думку нардепа Костенка, завершиться гаряча фаза війни в Україні.



