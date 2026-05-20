"Каждая следующая позиция - хуже предыдущей": в Раде предлагают реально оценивать реалии Украины

В Украине пятый год идет кровопролитная война. Украина дает достойный отпор врагу, однако ситуация на фронте неутешительная. В Раде отмечают, что нужно реально оценивать возможности Украины.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что сегодня трудно что-либо прогнозировать по вопросу завершения войны.

"Кто говорит — до конца года не будет окончания войны, кто говорит — в этом году будет окончание, кто считает, что власть максимально будет максимально тянуть этот процесс — речь идет о двух, о трех годах. А сегодня нет достаточных факторов, которые могли бы быть реальными подтверждениями какой-либо из этих версий", — пояснил парламентарий.

Политик выразил свое желание – чтобы война закончилась как можно быстрее. И, по его словам, это не просто человеческое желание, это не просто желание человека, понимающего, что после этого нужно будет восстанавливать страну и что нужно делать в этой ситуации. Народный депутат также отметил, что с 2022 года каждая последующая переговорная позиция была хуже предыдущей.

"Мы сейчас не говорим о капитуляции, о сдаче, об измене и т.д. Мы говорим о тех реалиях, в которых сегодня живет Украина. И на них нужно смотреть трезво и понимать те возможности и те коридоры, которые остаются. А с учетом того, что с 2022 года очень многие из этих коридоров уже закрылись, затоплены или разрушены, то и "возможности для хода", как любят говорить, в "Квартале 95", остается все меньше и меньше", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по мнению нардепа Костенко, завершится горячая фаза войны в Украине.



