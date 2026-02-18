Військовослужбовець Сил оборони України Станіслав "Осман" Бунятов порушив гостре питання логістики та порятунку життів в умовах сучасного поля бою. За його словами, "питання логістики та евакуації поранених з "червоної зони" дуже проблемне", і ця ситуація стала особливо критичною з масовою появою ударних дронів.

«Кожен потрапляє у вогневе оточення»: боєць Сил оборони про гостру нестачу захищеної бронетехніки для рятування поранених

Боєць наголосив, що в населених пунктах, де точаться бої, кожен воїни фактично опиняється у пастці. "Кожен хто заходить в населений пункт... потрапляє у вогневе оточення, тому його евакуація, у разі поранення, стає майже нереальною задачею", — зазначає "Осман".

Однією з головних причин високої смертності під час евакуації він називає відсутність або ігнорування спеціалізованої техніки. Сили оборони, на думку військового, "вкрай погано забезпечені ББМ з додатковим захистом". Через це молодші командири "ЗМУШЕНІ здійснювати евакуацію пікапами, через які гине ще більше особового складу", або ж не мають можливості вивезти поранених взагалі.

Бунятов закликав переглянути пріоритети в озброєнні армії: "Замість пріоритету на танки, БМП та іншу важку техніку, в армії варто зробити ставку на броньовані бойові машини з додатковим захистом". Він переконаний, що саме такий тип техніки має найвищі шанси на виживання та є ключовим для збереження життів українських захисників.

