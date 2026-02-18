Военнослужащий Сил обороны Украины Станислав "Осман" Бунятов затронул острый вопрос логистики и спасения жизней в условиях современного поля боя. По его словам, "вопрос логистики и эвакуации раненых из "красной зоны" очень проблемный", и эта ситуация стала особенно критической с массовым появлением ударных дронов.

«Каждый попадает в огневую обстановку»: боец ​​Сил обороны об острой нехватке защищенной бронетехники для спасения раненых

Боец подчеркнул, что в населенных пунктах, где ведутся бои, каждый воин фактически оказывается в ловушке. "Каждый, кто заходит в населенный пункт... попадает в огневую обстановку, поэтому его эвакуация, в случае ранения, становится почти нереальной задачей", — отмечает "Осман".

Одной из главных причин высокой смертности при эвакуации он называет отсутствие или игнорирование специализированной техники. Силы обороны, по мнению военного, "крайне плохо обеспечены ББМ с дополнительной защитой". Из-за этого младшие командиры "ВЫНУЖДЕНЫ осуществлять эвакуацию пикапами, из-за которых погибает еще больше личного состава", или не имеют возможности вывезти раненых вообще.

Бунятов призвал пересмотреть приоритеты в вооружении армии: вместо приоритета на танки, БМП и другую тяжелую технику, в армии стоит сделать ставку на бронированные боевые машины с дополнительной защитой. Он убежден, что именно такой тип техники имеет самые высокие шансы на выживание и является ключевым для сохранения жизней украинских защитников.

