logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Каждый попадает в огневую обстановку»: боец Сил обороны об острой нехватке защищенной бронетехники для спасения раненых
commentss НОВОСТИ Все новости

«Каждый попадает в огневую обстановку»: боец Сил обороны об острой нехватке защищенной бронетехники для спасения раненых

«Эвакуация становится почти нереальной задачей»: Станислав «Осман» Бунятов заявил о критической ситуации с логистикой в «красных зонах»

18 февраля 2026, 22:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Военнослужащий Сил обороны Украины Станислав "Осман" Бунятов затронул острый вопрос логистики и спасения жизней в условиях современного поля боя. По его словам, "вопрос логистики и эвакуации раненых из "красной зоны" очень проблемный", и эта ситуация стала особенно критической с массовым появлением ударных дронов.

«Каждый попадает в огневую обстановку»: боец Сил обороны об острой нехватке защищенной бронетехники для спасения раненых

«Каждый попадает в огневую обстановку»: боец ​​Сил обороны об острой нехватке защищенной бронетехники для спасения раненых

Боец подчеркнул, что в населенных пунктах, где ведутся бои, каждый воин фактически оказывается в ловушке. "Каждый, кто заходит в населенный пункт... попадает в огневую обстановку, поэтому его эвакуация, в случае ранения, становится почти нереальной задачей", — отмечает "Осман".

Одной из главных причин высокой смертности при эвакуации он называет отсутствие или игнорирование специализированной техники. Силы обороны, по мнению военного, "крайне плохо обеспечены ББМ с дополнительной защитой". Из-за этого младшие командиры "ВЫНУЖДЕНЫ осуществлять эвакуацию пикапами, из-за которых погибает еще больше личного состава", или не имеют возможности вывезти раненых вообще.

Бунятов призвал пересмотреть приоритеты в вооружении армии: вместо приоритета на танки, БМП и другую тяжелую технику, в армии стоит сделать ставку на бронированные боевые машины с дополнительной защитой. Он убежден, что именно такой тип техники имеет самые высокие шансы на выживание и является ключевым для сохранения жизней украинских защитников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине развернулась дискуссия о целесообразности введения продажи SIM-карт по паспортам. Поводом стало заявление советника министра обороны Сергея "Флэш" Бескрестнова о том, что оккупанты используют украинскую сеть мобильной связи LTE для управления FPV-дронами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости