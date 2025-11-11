Коваленко прокоментував нові гучні заяви Кремля

Лейтенант Андрій Коваленко заявив, що нові гучні висловлювання Кремля про "демілітаризацію" та "денацифікацію" — не більше ніж інформаційна ширма. За його словами, справжня мета Росії залишається незмінною: ліквідація української державності, захоплення територій та витіснення українців із їхньої землі. Усе, що Москва пропонує як "миротворчі ініціативи" без конкретних кроків щодо припинення вогню, Коваленко називає інструментом для пом’якшення наслідків війни на користь РФ.

Гучні заяви Кремля про знищення України

"Якщо риторика Кремля не змінюється, це означає, що ворог поки не зазнає критичних втрат — тиск потрібно лише нарощувати", — підкреслив він. На думку Коваленка, мілітаризація України — логічна й вимушена відповідь на російську агресію, а також ключовий елемент гарантії існування держави в майбутньому поряд із іншими заходами безпеки.

Щоби примусити Москву до зміни поведінки, Коваленко пропонує комплекс заходів економічного та військового характеру: руйнування логістичних і промислових можливостей противника, в першу чергу нафтопереробних та енергетичних об’єктів, посилення ударної активності за рахунок поставок західної зброї, жорсткіші санкції та політична ізоляція, у тому числі обмеження економічної підтримки з боку третіх країн. Він наголосив: "Росія має стати територією війни — інакше режим перенесе конфлікт на територію НАТО і решту Європи".

Коваленко також зазначив, що одним із головних завдань міжнародної коаліції має бути позбавлення Кремля фінансових ресурсів для ведення війни. "Неможливо ефективно локалізувати загрозу, яку нині становить Росія як сировинний придаток для світових ринків, не знищивши її спроможності фінансувати війну", — сказав він.

Експерти нагадують: дискусії про мирні переговори та умови їх проведення неминуче супроводжуються політичними і стратегічними ризиками. Без реальної вимоги до припинення вогню, маневри дипломатичного характеру можуть лише надати Кремлю час на перегрупування та зміцнення позицій. Тому, переконаний Коваленко, нині пріоритет — посилення тиску на російський режим і системне підривання його можливостей продовжувати агресію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила про критичний стан, у якому опинилися працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК). За її словами, серед персоналу вже фіксувалися спроби самогубств, спричинені надмірним навантаженням, нестачею кадрів та постійним суспільним тиском.