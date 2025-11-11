logo_ukra

Працівники ТЦК закінчують життя самогубством

Омбудсмен: деякі співробітники ТЦК намагалися накласти на себе руки через виснаження та тиск

11 листопада 2025, 16:45
Військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила про критичний стан, у якому опинилися працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК). За її словами, серед персоналу вже фіксувалися спроби самогубств, спричинені надмірним навантаженням, нестачею кадрів та постійним суспільним тиском.

Решетилова зазначила, що багато співробітників ТЦК працюють по пів року без вихідних і відпусток. Окрім мобілізаційних завдань, на них покладено десятки інших функцій — від ведення обліку військовозобов’язаних до роботи з діючими військовими та їхніми родинами. При цьому укомплектованість центрів, за її словами, не перевищує 40%.

Вона наголосила, що працівники ТЦК часто стають об’єктами хейту й навіть фізичних нападів, попри те що фактично виконують роботу в умовах постійного стресу і браку ресурсів.

Омбудсмен також звернулася до громадян, які ухиляються від військового обліку або не бажають проходити службу. Вона назвала таку поведінку не лише порушенням закону, а й проявом безвідповідальності перед власними родинами та країною, яка перебуває у стані війни.

За словами Решетилової, система потребує не лише реформ, а й суспільної підтримки — як для тих, хто воює на фронті, так і для тих, хто щодня забезпечує процес мобілізації в тилу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
