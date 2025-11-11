Фігурант у справі «плівках Міндіча» вночі виїхав з України: Железняк опублікував деталі

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що член НКРЕКП Сергій Пушкар уночі залишив територію України. За його словами, Пушкар фігурує на оприлюднених "плівках Міндіча", де йдеться про виплати у розмірі близько 20 тисяч доларів на місяць посадовцям у енергетичній сфері.

Сергій Пушкар вночі виїхав з України

Політик нагадав, що Пушкар до призначення у Нацкомісію працював виконавчим директором із правових питань "Енергоатому", а раніше обіймав посади у Фонді держмайна — саме у період, коли там працював радник Андрія Деркача та Германа Галущенка Ігор Миронюк, відомий із тих самих "плівок" як "Рокет" і "смотрящий" за енергетикою.

Железняк іронічно назвав ці зв’язки "неймовірними співпадіннями", натякаючи на можливі корупційні схеми в енергетичному секторі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що журналіст Володимир Золкін відреагував на хвилю запитів із вимогою прокоментувати ситуацію навколо бізнесмена Тимура Міндіча, якого пов’язують із колишнім власником Burisma Holdings Миколою Злочевським.





За словами Золкіна, поки Міндіч перебував в Україні, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не виявляло до нього жодного інтересу. Втім, щойно бізнесмен виїхав за кордон, правоохоронці раптово оголосили про обшуки та почали поширювати публікації, нібито з його квартири. Журналіст наголошує: невідомо, чи дотримано процесуальних норм під час цих дій і чи справді обшуки відбувалися за місцем проживання Міндіча. Так само немає офіційного підтвердження про оголошення йому підозри.

