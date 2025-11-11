Фигурант по делу «пленках Миндича» ночью уехал из Украины: Железняк опубликовал детали

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что член НКРЭКУ Сергей Пушкар ночью покинул территорию Украины. По его словам, Пушкарь фигурирует на обнародованных "пленках Миндича", где речь идет о выплатах в размере около 20 тысяч долларов в месяц должностным лицам в энергетической сфере.

Сергей Пушкар выехал ночью из Украины

Политик напомнил, что Пушкар до назначения в Нацкомиссию работал исполнительным директором по правовым вопросам "Энергоатома", а раньше занимал должности в Фонде госимущества — именно в период, когда там работал советник Андрея Деркача и Германа Галущенко Игорь Миронюк, известный из тех же "пяток" энергетикой.

Железняк иронически назвал эти связи "невероятными совпадениями", намекая на возможные коррупционные схемы в энергетическом секторе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что журналист Владимир Золкин отреагировал на волну запросов с требованием прокомментировать ситуацию вокруг бизнесмена Тимура Миндича, связываемого с бывшим владельцем Burisma Holdings Николаем Злочевским.





По словам Золкина, пока Миндич находился в Украине, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не проявляло к нему никакого интереса. Впрочем, как только бизнесмен уехал за границу, правоохранители внезапно объявили об обысках и начали распространять публикации, якобы из его квартиры. Журналист отмечает: неизвестно, соблюдены ли процессуальные нормы во время этих действий и действительно ли обыски происходили по месту жительства Миндича. Также нет официального подтверждения об объявлении ему подозрения.

