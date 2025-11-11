Работники ТЦК кончают жизнь самоубийством

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о критическом положении, в котором оказались работники территориальных центров комплектования (ТЦК). По ее словам, среди персонала уже фиксировались попытки самоубийств, вызванные чрезмерной нагрузкой, нехваткой кадров и постоянным общественным давлением.

Работники ТЦК заканчивают жизнь самоубийством

Решетилова отметила, что многие сотрудники ТЦК работают по полгода без выходных и отпусков. Кроме мобилизационных задач, на них возложены десятки других функций — от ведения учета военнообязанных до работы с действующими военными и их семьями. При этом укомплектованность центров, по ее словам, не превышает 40%.

Она подчеркнула, что работники ТЦК часто становятся объектами хейта и даже физических нападений, несмотря на то, что фактически выполняют работу в условиях постоянного стресса и нехватки ресурсов.

Омбудсмен также обратилась к гражданам, уклоняющимся от военного учета или не желающим проходить службу. Она назвала такое поведение не только нарушением закона, но и проявлением безответственности перед собственными семьями и находящейся в состоянии войны страной.

По словам Решетиловой, система нуждается не только в реформах, но и в общественной поддержке — как для тех, кто воюет на фронте, так и для тех, кто ежедневно обеспечивает процесс мобилизации в тылу.

