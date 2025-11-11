Лейтенант Андрей Коваленко заявил, что новые громкие высказывания Кремля о "демилитаризации" и "денацификации" — не более чем информационная ширма. По его словам, настоящая цель России остается неизменной: ликвидация украинской государственности, захват территорий и вытеснение украинцев из их земли. Все, что Москва предлагает в качестве "миротворческих инициатив" без конкретных шагов по прекращению огня, Коваленко называет инструментом для смягчения последствий войны в пользу РФ.

Громкие заявления Кремля про уничтожение Украины

"Если риторика Кремля не меняется, это означает, что враг пока не терпит критические потери — давление нужно только наращивать", — подчеркнул он. По мнению Коваленко, милитаризация Украины — логичный и вынужденный ответ на российскую агрессию, а также ключевой элемент гарантии существования государства в будущем наряду с другими мерами безопасности.

Чтобы принудить Москву к изменению поведения, Коваленко предлагает комплекс мер экономического и военного характера: разрушение логистических и промышленных возможностей противника, в первую очередь нефтеперерабатывающих и энергетических объектов, усиление ударной активности за счет поставок западного оружия, более жесткие санкции и политическая изоляция, в том числе ограничения экономической. Он подчеркнул: "Россия должна стать территорией войны, иначе режим перенесет конфликт на территорию НАТО и остальную Европу".

Коваленко также отметил, что одной из главных задач международной коалиции должно быть лишение Кремля финансовых ресурсов для ведения войны. "Невозможно эффективно локализовать угрозу, которую сейчас представляет Россия как сырьевой придаток для мировых рынков, не уничтожив ее способности финансировать войну", — сказал он.

Эксперты напоминают: дискуссии о мирных переговорах и условиях их проведения неизбежно сопровождаются политическими и стратегическими рисками. Без реального требования к прекращению огня маневры дипломатического характера могут лишь предоставить Кремлю время на перегруппировку и укрепление позиций. Поэтому, убежден Коваленко, сейчас приоритет — усиление давления на российский режим и системное подрыв его возможностей продолжать агрессию.

