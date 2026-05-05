“Кордони 1991 року - це мрії”: в Раді приголомшили територіальним прогнозом

Повернення до кордонів 1991 року — такими ставили цілі боротьби проти військової агресії Росії. Однак зараз про кордони 91-го згадують все рідше.

Народний депутат Максим Бужанський в ефірі “Комерсант Український” розповів про головні завдання зараз.

“Здається, уже всім зрозуміло, що ми не можемо зараз розмовляти, мріяти — це обманювати себе й інших про те, що в ході цієї війни нам вдасться повернути кордони 1991 року. Зараз мова йде про те, щоб не втратити більше нічого, з одного боку, і якомога скоріше покласти край війни”, — пояснив політик.

За його словами, голосувати та вимагати більшого з безпечних від війни відстаней, приміром, з Варшави, не є патріотизмом. Це, за словами політика, спекуляція на патріотизмі.

“Тому найголовніше нічого більше не втрачати і якомога скоріше укласти мир на найвигідніших для України умовах. Те, що буде далі, безумовно, коли закінчилась війна… Ми не відмовляємося ані від шматка нашої території, ані від сантиметра. І зараз в нас дійсно немає сіл повернути, але хто зна, що буде далі”, — зауважив політик.

Народний депутат припустив, що можливо, якщо все буде зроблено правильно, “ми дочекаємось свого часу, у нас з'явиться можливість повернути те, що ми втратили".

