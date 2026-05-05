“Кордони 1991 року - це мрії”: в Раді приголомшили територіальним прогнозом

Кречмаровская Наталия
Повернення до кордонів 1991 року — такими ставили цілі боротьби проти військової агресії Росії. Однак зараз про кордони 91-го згадують все рідше.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський в ефірі “Комерсант Український” розповів про головні завдання зараз.
За його словами, голосувати та вимагати більшого з безпечних від війни відстаней, приміром, з Варшави, не є патріотизмом. Це, за словами політика, спекуляція на патріотизмі.
Народний депутат припустив, що можливо, якщо все буде зроблено правильно, “ми дочекаємось свого часу, у нас з'явиться можливість повернути те, що ми втратили".
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на п'ятому році повномасштабної військової агресії Росії проти України в силах оборони існує великий дефіцит захисників. І хоча силові методи мобілізації критикують, однак зазначають, що це забезпечує поповнення ЗСУ, адже добровольці вже не йдуть до війська. Однак у Раді переконані, українці готові воювати — потрібно створити адекватні умови.