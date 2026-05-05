"Границы 1991 года - это мечты": в Раде ошеломили территориальным прогнозом

Возвращение к границам 1991 года — таковыми ставили цели борьбы против военной агрессии России. Однако сейчас о границах 91-го вспоминают все реже.

Народный депутат Максим Бужанский в эфире "Коммерсант Украинский" рассказал о главных задачах сейчас.

"Кажется, уже всем понятно, что мы не можем сейчас говорить, мечтать — это обманывать себя и других о том, что в ходе этой войны нам удастся вернуть границы 1991 года. Сейчас речь идет о том, чтобы не потерять больше ничего, с одной стороны, и поскорее положить конец войне", — пояснил политик.

По его словам, голосовать и требовать большего из безопасных от войны расстояний, например, из Варшавы, не патриотизм. Это, по словам политика, спекуляция на патриотизме.

"Поэтому самое главное ничего больше не терять и как можно скорее заключить мир на самых выгодных для Украины условиях. То, что будет дальше, безусловно, когда закончилась война… Мы не отказываемся ни от куска нашей территории, ни от сантиметра. И сейчас у нас действительно нет сел вернуть, но кто знает, что будет дальше", — отметил политик.

Народный депутат предположил, что, возможно, если все будет сделано правильно, “мы дождемся своего времени, у нас появится возможность вернуть то, что мы потеряли”.

