"Границы 1991 года - это мечты": в Раде ошеломили территориальным прогнозом

Кречмаровская Наталия
Возвращение к границам 1991 года — таковыми ставили цели борьбы против военной агрессии России. Однако сейчас о границах 91-го вспоминают все реже.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский в эфире "Коммерсант Украинский" рассказал о главных задачах сейчас.
По его словам, голосовать и требовать большего из безопасных от войны расстояний, например, из Варшавы, не патриотизм. Это, по словам политика, спекуляция на патриотизме.
Народный депутат предположил, что, возможно, если все будет сделано правильно, “мы дождемся своего времени, у нас появится возможность вернуть то, что мы потеряли”.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на пятом году полномасштабной военной агрессии России против Украины в силах обороны существует большой дефицит защитников. И хотя силовые методы мобилизации критикуют, однако отмечают, что это обеспечивает пополнение ВСУ, ведь добровольцы уже не идут в армию. Однако в Раде убеждены, что украинцы готовы воевать — нужно создать адекватные условия.