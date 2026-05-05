Добровольці вже закінчилися: в Раді розповіли, де шукати резерви для ЗСУ

На п'ятому році повномасштабної військової агресії Росії проти України в силах оборони існує великий дефіцит захисників. І хоча силові методи мобілізації критикують, однак зазначають, що це забезпечує поповнення ЗСУ, адже добровольці вже не йдуть до війська. Однак у Раді переконані, українці готові воювати — потрібно створити адекватні умови.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі “УкрЛайф” поділився своїм баченням проблем з мобілізацією в Україні.

"Є категорія громадян, які, скажімо так, вагаються, тобто вони потенційно могли б виконувати бойові або якісь інші завдання в силах оборони. Потрібно працювати з тими людьми, які потенційно могли б долучитися. І вони готові — але на адекватних умовах. Я особисто знаю таких людей і не раз говорив, що в принципі, якщо у нас змінилася б мобілізаційна політика з рабовласницької філософії на адекватні умови, то я навіть з радістю підкажу, кого знаю, і хто міг би долучитися і бути корисними у справі захисту від російської агресії”, — зазначив політик.

За його словами, величезні проблеми з мобілізацією виникли саме через рабовласницькі підходи з поповненням сил оборони. І зазначив, що поки немає ознак того, що система готова відступати від рабовласницької філософії.

Щодо реформ в мобілізації нардеп припустив, що “нічого хорошого не буде запропоновано".

“Думаю, що ми залишимося у цій же рабовласницькій парадигмі та намагатимуться через якісь цифрові механізми діставати людей, які поки що не залучені до сил оборони, яких, на жаль, називають ухилянтами”, — пояснив парламентар.

За його словами, серйозна проблема з мобілізацією через те, що тим, хто реально неспроможний служити, воювати, та тим, хто вагається, система не дає знайти своє місце в силах оборони. Одразу скручують і з усіх ліплять, як правило, піхотинців, штурмовиків, солдатів і тому подібне, підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, кому можуть скасувати бронь.



