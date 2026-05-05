Добровольці вже закінчилися: в Раді розповіли, де шукати резерви для ЗСУ

Кречмаровская Наталия
На п'ятому році повномасштабної військової агресії Росії проти України в силах оборони існує великий дефіцит захисників. І хоча силові методи мобілізації критикують, однак зазначають, що це забезпечує поповнення ЗСУ, адже добровольці вже не йдуть до війська. Однак у Раді переконані, українці готові воювати — потрібно створити адекватні умови.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі “УкрЛайф” поділився своїм баченням проблем з мобілізацією в Україні.
За його словами, величезні проблеми з мобілізацією виникли саме через рабовласницькі підходи з поповненням сил оборони. І зазначив, що поки немає ознак того, що система готова відступати від рабовласницької філософії.
Щодо реформ в мобілізації нардеп припустив, що “нічого хорошого не буде запропоновано".
За його словами, серйозна проблема з мобілізацією через те, що тим, хто реально неспроможний служити, воювати, та тим, хто вагається, система не дає знайти своє місце в силах оборони. Одразу скручують і з усіх ліплять, як правило, піхотинців, штурмовиків, солдатів і тому подібне, підсумував політик.
