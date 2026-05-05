Добровольцы уже закончились: в Раде рассказали, где искать резервы для ВСУ

Кречмаровская Наталия
В пятом году полномасштабной военной агрессии России против Украины в силах обороны существует большой дефицит защитников. И хотя силовые методы мобилизации критикуют, однако отмечают, что это обеспечивает пополнение ВСУ, ведь добровольцы уже не идут в армию. Однако в Раде убеждены, что украинцы готовы воевать — нужно создать адекватные условия.
Верховная Рада.
Народный депутат Георгий Мазурашу в эфире "УкрЛайф" поделился своим видением проблем с мобилизацией в Украине.
По его словам, огромные проблемы с мобилизацией возникли именно из-за рабовладельческих подходов с пополнением сил обороны. И отметил, что пока нет признаков того, что система готова отступать от рабовладельческой философии.
Относительно реформ в мобилизации нардеп предположил, что "ничего хорошего не будет предложено".
По его словам, серьезная проблема с мобилизацией из-за того, что тем, кто реально не может служить, воевать, и колеблющимся система не дает найти свое место в силах обороны. Сразу крутят и из всех лепят, как правило, пехотинцев, штурмовиков, солдат и тому подобное, подытожил политик.
