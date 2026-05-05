Добровольцы уже закончились: в Раде рассказали, где искать резервы для ВСУ

В пятом году полномасштабной военной агрессии России против Украины в силах обороны существует большой дефицит защитников. И хотя силовые методы мобилизации критикуют, однако отмечают, что это обеспечивает пополнение ВСУ, ведь добровольцы уже не идут в армию. Однако в Раде убеждены, что украинцы готовы воевать — нужно создать адекватные условия.

Народный депутат Георгий Мазурашу в эфире "УкрЛайф" поделился своим видением проблем с мобилизацией в Украине.

"Есть категория граждан, которые, скажем так, колеблются, то есть они потенциально могли бы выполнять боевые или какие-то другие задачи в силах обороны. Нужно работать с теми людьми, которые потенциально могли бы присоединиться. И они готовы — но на адекватных условиях. Я лично знаю таких людей и не раз говорил, что в принципе, если у нас изменилась бы мобилизация с радостью подскажу, кого знаю и кто мог бы приобщиться и быть полезными в деле защиты от российской агрессии”, — отметил политик.

По его словам, огромные проблемы с мобилизацией возникли именно из-за рабовладельческих подходов с пополнением сил обороны. И отметил, что пока нет признаков того, что система готова отступать от рабовладельческой философии.

Относительно реформ в мобилизации нардеп предположил, что "ничего хорошего не будет предложено".

"Думаю, что мы останемся в этой же рабовладельческой парадигме и будут пытаться через какие-то цифровые механизмы доставать людей, которые пока не вовлечены в силы обороны, которых, к сожалению, называют уклонистами", — пояснил парламентарий.

По его словам, серьезная проблема с мобилизацией из-за того, что тем, кто реально не может служить, воевать, и колеблющимся система не дает найти свое место в силах обороны. Сразу крутят и из всех лепят, как правило, пехотинцев, штурмовиков, солдат и тому подобное, подытожил политик.

