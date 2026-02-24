Контрудар України ламає плани Кремля: перемога Путіна більше не виглядає неминучою

Українська контратака на південному сході підриває наступальні плани Москви та демонструє, що ресурси Києва далекі від вичерпання. Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи ситуацію через чотири роки після початку повномасштабної війни.

За оцінками видання, загальні втрати Росії досягли близько 1,2 млн. осіб, з них до 325 тисяч — загиблі. Темпи вербування – 30-35 тисяч на місяць – вже не перекривають масштабу втрат. Незважаючи на наявність резервів для утримання поточних позицій, Москві складно досягти великих проривів. Водночас, Україна також стикається з кадровими труднощами, хоча, за словами голови військової розвідки Фінляндії Пеккі Турунена, РФ поки що мобілізує більше людей, ніж Київ.

2025 року Росія змогла захопити лише близько 0,8% території України. Її тактика – просування малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів – завдає великих втрат та слабкого контролю над зайнятими районами, що створює можливості для українських контратак.

Одним із факторів стало недавнє блокування терміналів Starlink для російських військових компанією SpaceX, заснованої Ілон Маск. Це обмежило застосування модернізованих БПЛА та знизило інтенсивність ударів по українській логістиці.

Додатковий тиск чинить нафтовий фактор. Санкції, арешти танкерів "тіньового флоту" та тиск із боку президента США Дональда Трампа на Індію призвели до падіння ціни російської нафти Urals щодо Brent. Експерти зазначають: економіка РФ вже не виглядає такою стійкою, як раніше, а фінансова база війни звужується.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що війна знаходиться на "початку кінця", оскільки обидві сторони потребують припинення вогню.

Водночас, глава держави наголосив: без жорстких та чітких гарантій безпеки з боку Заходу росія використовує можливу паузу для перегрупування сил та підготовки нового наступу.



