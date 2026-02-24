Контрудар Украины ломает планы Кремля: победа Путина больше не выглядит неизбежной

Украинская контратака на юго-востоке подрывает наступательные планы Москвы и демонстрирует, что ресурсы Киева далеки от исчерпания. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя ситуацию спустя четыре года после начала полномасштабной войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По оценкам издания, общие потери России достигли около 1,2 млн человек, из них до 325 тысяч – погибшие. Темпы вербовки – 30-35 тысяч в месяц – уже не перекрывают масштаб потерь. Несмотря на наличие резервов для удержания текущих позиций, Москве сложно добиться крупных прорывов. В то же время Украина также сталкивается с кадровыми трудностями, хотя, по словам главы военной разведки Финляндии Пекки Турунена, РФ пока мобилизует больше людей, чем Киев.

В 2025 году Россия смогла захватить лишь около 0,8% территории Украины. Ее тактика – продвижение малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов – приносит большие потери и слабый контроль над занятыми районами, что создает возможности для украинских контратак.

Одним из факторов стала недавняя блокировка терминалов Starlink для российских военных компанией SpaceX, основанной Илон Маск. Это ограничило применение модернизированных БПЛА и снизило интенсивность ударов по украинской логистике.

Дополнительное давление оказывает нефтяной фактор. Санкции, аресты танкеров "теневого флота" и давление со стороны президента США Дональда Трампа на Индию привели к падению цены российской нефти Urals относительно Brent. Эксперты отмечают: экономика РФ уже не выглядит столь устойчивой, как ранее, а финансовая база войны сужается.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что война находится на "начале конца", поскольку обе стороны нуждаются в прекращении огня.

В то же время, глава государства подчеркнул: без жестких и четких гарантий безопасности со стороны Запада россия использует возможную паузу для перегруппировки сил и подготовки нового наступления.



