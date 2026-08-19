Контратака ЗСУ зірвала плани РФ: де застрягли окупанти

Сили оборони України зірвали чергову спробу російських військ розвинути наступ у Сумській області. 17 і 18 серпня окупанти продовжували обмежені штурмові дії на півночі регіону, проте добитися просування не змогли. Більше того, українські підрозділи перехопили ініціативу та провели контратаки, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними американських аналітиків, про проблеми російської армії на цій ділянці фронту говорять навіть російські військові блогери. Один із них визнав, що ЗСУ успішно контратакували в районах Могриці та Садків, розташованих на північний схід від Сум.

Невдачі переслідували окупантів та інших напрямах. Російські війська намагалися просунутися на півночі Харківської області, а також у районі Великого Бурлука та на Куп'янському напрямку, проте суттєвих результатів не досягли.

Особливо показовою, за оцінкою ISW, залишається ситуація у районі Вовчанська. За останній місяць російські війська втратили тут більше території, ніж змогли захопити. Це суперечить заявам Міноборони РФ про нібито нові успіхи на цій ділянці фронту, які джерела аналітиків не підтверджують.

Тим часом Сили оборони України зафіксували поступ на Борівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 серпня, свідчать про удари російських військ по українських позиціях на північ від Новомихайлівки, що, за оцінкою ISW, вказує на недавнє просування ЗСУ в цьому районі.

Таким чином, спроби російської армії активізувати наступ відразу на кількох ділянках фронту поки що не принесли очікуваного результату. На окремих напрямках окупантам доводиться не лише відмовлятися від просування, а й реагувати на українські контратаки, які змінюють ситуацію безпосередньо на полі бою.

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