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Контратака ВСУ сорвала планы РФ: где застряли оккупанты

Российские войска пытались развить наступление сразу на нескольких направлениях, однако вместо новых успехов столкнулись с контратаками Сил обороны Украины и потерей ранее захваченных позиций

19 августа 2026, 10:42
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины сорвали очередную попытку российских войск развить наступление в Сумской области. 17 и 18 августа оккупанты продолжали ограниченные штурмовые действия на севере региона, однако добиться продвижения не смогли. Более того, украинские подразделения перехватили инициативу и провели контратаки, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контратака ВСУ сорвала планы РФ: где застряли оккупанты

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным американских аналитиков, о проблемах российской армии на этом участке фронта говорят даже российские военные блогеры. Один из них признал, что ВСУ успешно контратаковали в районах Могрицы и Садков, расположенных к северо-востоку от Сум.

Неудачи преследовали оккупантов и на других направлениях. Российские войска пытались продвинуться на севере Харьковской области, а также в районе Большого Бурлука и на Купянском направлении, однако существенных результатов не достигли.

Особенно показательной, по оценке ISW, остается ситуация в районе Волчанска. За последний месяц российские войска здесь потеряли больше территории, чем смогли захватить. Это противоречит заявлениям Минобороны РФ о якобы новых успехах на данном участке фронта, которые источники аналитиков не подтверждают.

Тем временем Силы обороны Украины зафиксировали продвижение на Боровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 августа, свидетельствуют об ударах российских войск по украинским позициям севернее Новомихайловки, что, по оценке ISW, указывает на недавнее продвижение ВСУ в этом районе.

Таким образом, попытки российской армии активизировать наступление сразу на нескольких участках фронта пока не принесли ожидаемого результата. На отдельных направлениях оккупантам приходится не только отказываться от продвижения, но и реагировать на украинские контратаки, которые меняют ситуацию непосредственно на поле боя.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-18-2026/
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