Контракт замість мобілізації: Міноборони запускає нову модель служби для тилу

Міністерство оборони України оголосило про запровадження нового базового контракту для військовослужбовців, які проходять службу на тилових та небойових посадах. Нововведення стало частиною масштабної реформи, спрямованої на поступовий перехід Збройних Сил до контрактного принципу комплектування.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Новий формат служби призначений для спеціалістів, які працюють у сфері забезпечення армії. Йдеться про бухгалтерів, діловодів, кухарів, майстрів та інших військовослужбовців, чиї обов'язки не пов'язані з безпосередньою участю у штурмових чи бойових діях.

Укласти такий контракт зможуть як громадяни, які перебувають на військовому обліку, так і військовослужбовці. Термін служби за новою угодою становитиме два роки.

Однією з ключових особливостей контракту стане гарантоване відстрочення від мобілізації після його завершення. Базовий термін такої відстрочки становитиме шість місяців. Крім того, передбачено додаткові механізми її збільшення. Зокрема, за кожен день виконання бойових завдань військовослужбовцю нараховуватиметься додатковий день відстрочки. Також додатковий місяць передбачено за кожний рік служби, пройденої до 2022 року.

Міноборони наголошує і на фінансовій мотивації. Базове грошове забезпечення становитиме 20 тисяч гривень, а військовослужбовці, які виконують завдання у тилу, отримуватимуть ще 10 тисяч гривень додаткової винагороди. Таким чином, мінімальний щомісячний дохід становитиме не менше 30 тисяч гривень.

Додатково передбачено одноразову виплату при першому підписанні контракту – від 27 до 33 тисяч гривень залежно від звання. Ще однією соціальною гарантією стане щорічна допомога на оздоровлення, розмір якої розпочинатиметься від 20 тисяч гривень.

У Міноборони наголошують, що якщо військовослужбовця залучать до виконання бойових завдань, умови оплати автоматично переглянуть відповідно до чинних бойових контрактів. Таким чином, відомство намагається створити гнучкішу систему служби, яка дозволить залучати фахівців без обов'язкової участі у штурмових підрозділах.

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