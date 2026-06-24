Контракт вместо мобилизации: Минобороны запускает новую модель службы для тыла

Министерство обороны Украины объявило о внедрении нового базового контракта для военнослужащих, которые проходят службу на тыловых и небоевых должностях. Нововведение стало частью масштабной реформы, направленной на постепенный переход Вооруженных сил к контрактному принципу комплектования.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Новый формат службы предназначен для специалистов, работающих в сфере обеспечения армии. Речь идет о бухгалтерах, делопроизводителях, поварах, мастерах и других военнослужащих, чьи обязанности не связаны с непосредственным участием в штурмовых или боевых действиях.

Заключить такой контракт смогут как граждане, состоящие на воинском учете, так и действующие военнослужащие. Срок службы по новому соглашению составит два года.

Одной из ключевых особенностей контракта станет гарантированная отсрочка от мобилизации после его завершения. Базовый срок такой отсрочки составит шесть месяцев. Кроме того, предусмотрены дополнительные механизмы ее увеличения. В частности, за каждый день выполнения боевых задач военнослужащему будет начисляться дополнительный день отсрочки. Также дополнительный месяц предусмотрен за каждый год службы, пройденной до 2022 года.

Минобороны делает акцент и на финансовой мотивации. Базовое денежное обеспечение составит 20 тысяч гривен, а военнослужащие, выполняющие задачи в тылу, будут получать еще 10 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Таким образом, минимальный ежемесячный доход составит не менее 30 тысяч гривен.

Дополнительно предусмотрена единовременная выплата при первом подписании контракта – от 27 до 33 тысяч гривен в зависимости от звания. Еще одной социальной гарантией станет ежегодная помощь на оздоровление, размер которой будет начинаться от 20 тысяч гривен.

В Минобороны подчеркивают, что, если военнослужащего привлекут к выполнению боевых задач, условия оплаты автоматически пересмотрят в соответствии с действующими боевыми контрактами. Таким образом, ведомство пытается создать более гибкую систему службы, которая позволит привлекать специалистов без обязательного участия в штурмовых подразделениях.

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