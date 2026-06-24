Масштабный сбой в "Резерв+": в Минобороны сделали заявление

Пользователи приложения "Резерв+" столкнулись с временными ограничениями в работе ряда сервисов, связанных с подтверждением инвалидности и оформлением соответствующих документов. О возникших технических проблемах сообщили в Министерстве обороны Украины.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

По данным ведомства, причиной сбоя стали неполадки при обмене информацией между государственными реестрами. В частности, система начала получать некорректные ответы от реестров социальной сферы, что могло привести к ошибкам при обработке заявлений граждан.

Чтобы избежать возможных проблем и неправильных решений по обращениям пользователей, часть функционала была временно отключена. В настоящее время ограничения затрагивают несколько важных услуг. Среди них – подача заявлений на получение отсрочки от мобилизации по причине инвалидности, обновление информации о статусе инвалидности через онлайн-сервисы, а также проверка соответствующих данных сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

После появления информации о сбое среди пользователей начали распространяться опасения относительно уже оформленных отсрочек. Однако в Министерстве обороны заверили, что действующие решения остаются в силе.

В ведомстве подчеркнули, что технические ограничения касаются исключительно обработки новых запросов и обновления данных. Все ранее предоставленные отсрочки продолжают действовать, а законные основания для их получения сохраняются в полном объеме.

Сейчас специалисты работают над восстановлением корректного взаимодействия между государственными информационными системами. После устранения технических неполадок все сервисы вновь станут доступны в обычном режиме.

Точные сроки возобновления работы пока не называются. Пользователям пообещали дополнительно сообщить о полном восстановлении функционала приложения и возвращении доступа ко всем услугам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине создали "Резерв+" для уклонистов.