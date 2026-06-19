В Украине создали "Резерв+" для уклонистов

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила и остановила деятельность группы хакеров, которая создала поддельную версию приложения "Резерв+" и использовала ее для незаконной продажи фиктивных отсрочек от мобилизации.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

Как сообщили правоохранители, злоумышленники разработали копию официального сервиса Министерства обороны, практически неотличимую от оригинала. Пользователям предлагали доступ к системе по подписке стоимостью 1200 гривен в месяц.

Главным преимуществом фальшивого приложения для клиентов была возможность самостоятельно вносить изменения в свои учетные данные. В частности, военнообязанные могли создавать видимость наличия законной отсрочки от призыва и формировать электронные документы, внешне похожие на официальные.

По данным следствия, после внесения изменений пользователи демонстрировали сфабрикированные документы представителям территориальных центров комплектования и сотрудникам полиции во время проверок. Таким образом они пытались избежать мобилизационных мероприятий и проверок воинского учета.

Правоохранители установили, что услугами незаконного сервиса воспользовались более четырех тысяч человек. Для разоблачения схемы киберспециалисты СБУ и киберполиции провели серию обысков в нескольких регионах страны.

Следственные действия проходили в Киеве, Ровно и Черкассах. Во время обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, электронные носители информации, банковские карты и SIM-карты, которые, по версии следствия, использовались для организации незаконной деятельности.

Одновременно правоохранители заблокировали работу поддельного ресурса. Двум предполагаемым организаторам уже сообщили о подозрении. Им вменяют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, а также изготовление и использование поддельных документов в составе группы лиц.

В случае доказательства вины фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается, а правоохранители проверяют возможную причастность к схеме других участников.

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