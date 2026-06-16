Уклонисты попадут в реестр должников: будут ли им угрожать коллекторы

В Кабинете Министров Украины нарабатывают реформу армии, которая будет включать и изменения системы мобилизации. В Верховной Раде рассказывали, что может быть введен реестр уклонистов с открытием персональных данных.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что Верховная Рада предоставила полномочия Министерству обороны, правительству для того, чтобы они ввели любую реформу.

"Единственное, что мы будем голосовать — это увеличение денежного довольствия военных и увеличение прозрачных оборонных закупок. Поэтому здесь это зависит уже от исполнительной власти по аресту счетов. Чтобы те уклонисты, которые не обновили данные или не пришли по повестке, да, они могут попасть в реестр должников", — отметил народный депутат.

По его словам, реестр должников сейчас работает как единая система – и по этой системе блокируется все, как и при нарушении ПДД.

Народный депутат пояснил, что влияние коллекторов будет точно запрещено.

"Это запрещено. Это будет условно как при нарушении правил дорожного движения — блокируется карточка. Если вы в дальнейшем не платите, в принципе, будет право отчуждения вашего имущества. Если штрафы будут превышать более 400 000 грн, то уже здесь исполнительная служба может подавать на вас в суд и забирать имущество из-за неуплаченных штрафов", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Разумков вместе с реестром уклонистов предложил открыть персональные данные авторов этой инициативы. Парламентарий предположил, что многим это не понравится, в том числе авторам такого предложения.



