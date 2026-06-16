Уклонисты попадут в реестр должников: будут ли им угрожать коллекторы

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Кабинете Министров Украины нарабатывают реформу армии, которая будет включать и изменения системы мобилизации. В Верховной Раде рассказывали, что может быть введен реестр уклонистов с открытием персональных данных.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что Верховная Рада предоставила полномочия Министерству обороны, правительству для того, чтобы они ввели любую реформу.
По его словам, реестр должников сейчас работает как единая система – и по этой системе блокируется все, как и при нарушении ПДД.
Народный депутат пояснил, что влияние коллекторов будет точно запрещено.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Разумков вместе с реестром уклонистов предложил открыть персональные данные авторов этой инициативы. Парламентарий предположил, что многим это не понравится, в том числе авторам такого предложения.