Ухилянти потраплять у реєстр боржників: чи загрожуватимуть їм колектори

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Кречмаровская Наталия
У Кабінеті міністрів України напрацьовують реформу армії, яка включатиме і зміни системи мобілізації. У Верховній Раді розповідали, що може бути запроваджений реєстр ухилянтів з відкриттям персональних даних.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що Верховна Рада надала повні повноваження Міністерству оборони, уряду для того, щоб вони запровадили будь-яку реформу.
За його словами, реєстр боржників зараз працює як єдина система — і по цій системі блокується все, як і при порушенні правил дорожнього руху.
Народний депутат пояснив, що вплив колекторів буде точно забороненим.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Разумков разом із реєстром ухилянтів запропонував відкрити персональні дані авторів цієї ініціативи. Парламентар припустив, що багатьом це не сподобається, у тому числі й авторам такої пропозиції.