Ухилянти потраплять у реєстр боржників: чи загрожуватимуть їм колектори

У Кабінеті міністрів України напрацьовують реформу армії, яка включатиме і зміни системи мобілізації. У Верховній Раді розповідали, що може бути запроваджений реєстр ухилянтів з відкриттям персональних даних.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що Верховна Рада надала повні повноваження Міністерству оборони, уряду для того, щоб вони запровадили будь-яку реформу.

“Єдине, що ми будемо голосувати — це збільшення грошового забезпечення військових і збільшення прозорих оборонних закупівель. Тому тут це залежить вже від виконавчої влади щодо арешту рахунків. Щоб ті ухилянти, які не оновили дані або не прийшли по повістці, так, вони можуть потрапити в реєстр боржників”, — зазначив народний депутат.

За його словами, реєстр боржників зараз працює як єдина система — і по цій системі блокується все, як і при порушенні правил дорожнього руху.

Народний депутат пояснив, що вплив колекторів буде точно забороненим.

“Це заборонено. Це буде умовно як при порушенні правил дорожнього руху — блокується картка. Якщо ви надалі не сплачуєте, в принципі, буде право відчуження вашого майна. Якщо штрафи будуть перевищувати більш ніж 400 000 грн, то вже тут виконавча служба може подавати на вас до суду і забирати майно через несплачені штрафи”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Разумков разом із реєстром ухилянтів запропонував відкрити персональні дані авторів цієї ініціативи. Парламентар припустив, що багатьом це не сподобається, у тому числі й авторам такої пропозиції.



