В Україні створили "Резерв+" для ухилянтів

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила та зупинила діяльність групи хакерів, яка створила підроблену версію програми "Резерв+" та використала її для незаконного продажу фіктивних відстрочок від мобілізації.

Додаток Резерв+. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили правоохоронці, зловмисники розробили копію офіційного сервісу Міністерства оборони, яка практично не відрізняється від оригіналу. Користувачам пропонували доступ до системи підписки вартістю 1200 гривень на місяць.

Головною перевагою фальшивої програми для клієнтів була можливість самостійно вносити зміни до своїх облікових даних. Зокрема, військовозобов'язані могли створювати видимість законної відстрочки від призову і формувати електронні документи, зовні схожі на офіційні.

За даними слідства, після внесення змін користувачі демонстрували сфабриковані документи представникам територіальних центрів комплектування та співробітникам поліції під час перевірок. Таким чином вони намагалися уникнути мобілізаційних заходів та перевірок військового обліку.

Правоохоронці встановили, що послугами незаконного сервісу скористалися понад чотири тисячі осіб. Для викриття схеми кіберфахівці СБУ та кіберполіції провели серію обшуків у кількох регіонах країни.

Слідчі дії проходили у Києві, Рівному та Черкасах. Під час обшуків було вилучено комп'ютери, мобільні телефони, електронні носії інформації, банківські картки та SIM-картки, які за версією слідства використовувалися для організації незаконної діяльності.

Водночас, правоохоронці заблокували роботу підробленого ресурсу. Двох передбачуваних організаторів уже повідомили про підозру. Їм звинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, а також виготовлення та використання підроблених документів у складі групи осіб.

У разі доказу вини фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство продовжується, а правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми інших учасників.

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