Масштабний збій у "Резерв+": у Міноборони зробили заяву

Користувачі програми "Резерв+" зіткнулися з тимчасовими обмеженнями у роботі низки сервісів, пов'язаних із підтвердженням інвалідності та оформленням відповідних документів. Про технічні проблеми, що виникли, повідомили в Міністерстві оборони України.

Додаток Резерв+. Фото: з відкритих джерел

За даними відомства, причиною збою стали неполадки під час обміну інформацією між державними реєстрами. Зокрема система почала отримувати некоректні відповіді від реєстрів соціальної сфери, що могло призвести до помилок при обробці заяв громадян.

Щоб уникнути можливих проблем та неправильних рішень щодо звернення користувачів, частина функціоналу була тимчасово відключена. Нині обмеження торкаються кількох важливих послуг. Серед них – подання заяв на отримання відстрочки від мобілізації через інвалідність, оновлення інформації про статус інвалідності через онлайн-сервіси, а також перевірку відповідних даних співробітниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Після появи інформації про збій серед користувачів почали поширюватися побоювання щодо вже оформлених відстрочок. Однак у Міністерстві оборони запевнили, що чинні рішення залишаються чинними.

У відомстві наголосили, що технічні обмеження стосуються виключно обробки нових запитів та оновлення даних. Усі раніше надані відстрочки продовжують діяти, а законні підстави їх отримання зберігаються повному обсязі.

Наразі фахівці працюють над відновленням коректної взаємодії між державними інформаційними системами. Після усунення технічних неполадок всі послуги знову стануть доступними у звичайному режимі.

Точних термінів відновлення роботи поки що не називають. Користувачам пообіцяли додатково повідомити про повне відновлення функціоналу програми та повернення доступу до всіх послуг.

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