Конфлікт очікувань Трампа, Зеленського та Європи: гостре питання щодо війни в Україні

Росія п’ятий рік веде проти України повномасштабну війну, а з 2014 року окупувала Крим та частину Донбасу. Україна має намір повернути території захоплені ворогом. Однак вийти на кордони 1991 року наразі не можливо, у тому числі через обмежену допомогу західних партнерів.

Зеленський, Трамп, Путін. Фото портал "Коментарі"

Економічний та політичний експерт Тарас Загородній, що у США, Європи та України єдина лінія конфлікту інтересів — доля Росії.

“США не хочуть розпаду Росії, Німеччина не хоче розпаду Росії, Франція не хоче розпаду Росії, а Японія, думаю, що в принципі не проти. От Канада — не зрозуміло. Єдиний, хто підтримує Україну в тому, що Росія не повинна існувати, думаю, що це Британія. Це фундаментальний конфлікт, який існує серед цих країн, які не дають Україні більше озброєння для того, щоб виграти цю війну”, — переконаний експерт.

Проблема, за його словами, у фундаментальному рішенні, що робити з Росією після закінчення війни. Наприклад, пояснив він, якщо зупиняється війна по лінії розмежування, європейці розуміють, що у Росії є потенціал атакувати країни НАТО та Європу.

“Тому що їм (Росії, — ред.) потрібна якась перемога для того, щоб пояснити свою поразку. Якщо Україна добиває Росію, то виникає питання, де ж європейські лідери харчуватися будуть? Там валізи будуть отримувати з Росії і багато чого іншого. Тим більше в Європі є багато кіл, які дивляться на Україну з німим запитанням: "Коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми могли далі купувати російську нафту та газ" і так далі. Це головне принципове питання, яке поки що вони не вирішили”, — пояснив експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що можуть вирішити на таємних переговорах щодо війни в Україні за версією ШІ.



