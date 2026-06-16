Конфликт ожиданий Трампа, Зеленского и Европы: острый вопрос по войне в Украине

Россия пятый год ведет против Украины полномасштабную войну, а с 2014 года оккупировала Крым и часть Донбасса. Украина намерена вернуть территории, захваченные врагом. Однако выйти на границы 1991 года пока невозможно, в том числе из-за ограниченной помощи западных партнеров.

Зеленский, Трамп, Путин. Фото портал "Комментарии"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний, что у США, Европы и Украины единственная линия конфликта интересов – судьба России.

"США не хотят распада России, Германия не хочет распада России, Франция не хочет распада России, а Япония, думаю, что в принципе не против. Вот Канада — не понятно. Единственный, кто поддерживает Украину в том, что Россия не должна существовать, думаю, что это Британия. Это фундаментальный конфликт, который существует среди этих стран, которые не дают Украине большее вооружение для того, чтобы выиграть эту войну”, — убежден эксперт.

Проблема, по его словам, заключается в фундаментальном решении, что делать с Россией после окончания войны. К примеру, объяснил он, если останавливается война по линии разграничения, европейцы понимают, что у России есть потенциал атаковать страны НАТО и Европу.

"Потому что им (России, — ред.) нужна какая-то победа для того, чтобы объяснить свое поражение. Если Украина добивает Россию, то возникает вопрос, где же европейские лидеры питаться будут? Там чемоданы будут получать из России и многое другое. Тем более в Европе есть много кругов, которые смотрят на Украину с немым вопросом: "Когда вы наконец-то сдохнете для того, чтобы мы могли дальше покупать российскую нефть и газ" и так далее. Это главный принципиальный вопрос, который пока они не решили”, — объяснил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что могут решить на тайных переговорах по войне в Украине по версии ИИ.



