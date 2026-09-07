Компроміс у війні буде болісним: яке рішення “підкосить” Зеленського

Якщо Володимир Зеленський спробує довести переговори про завершення війни до реального результату, Києву, ймовірно, доведеться погоджуватися на складні компроміси. Таку оцінку можливому завершенню війни дають три популярні моделі штучного інтелекту.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Головне питання, як зазначає ШІ, — території. При цьому жоден із трьох сценаріїв не передбачає юридичного визнання окупованих українських земель частиною Росії.

Чат-бот ChatGPT вважає найбільш реалістичним варіантом фактичне замороження нинішньої лінії фронту. Тобто Україна може погодитися припинити спроби військового повернення захоплених територій на певний час, але без юридичної відмови від них.

Ще один варіант — відкласти питання територіального статусу на майбутнє. Формула проста: бойові дії припиняються, а остаточне рішення щодо окупованих земель переноситься на наступні переговори.

Окремою поступкою може стати відмова від швидкого вступу до НАТО. Натомість Київ, за оцінкою ChatGPT, вимагатиме реальних гарантій безпеки від США та європейських держав.

Таким чином, можливий компроміс виглядає так: територіальне питання не вирішується зараз, війна зупиняється, а Україна зберігає сильну армію.

Чат-бот Gemini також ставить на перше місце фактичне замороження фронту. Йдеться про принцип “стоїмо там, де стоїмо” — без юридичного визнання російської окупації.

Водночас цей чат-бот допускає серйозніший компроміс щодо майбутнього України в НАТО. Київ може погодитися на нейтральний статус, якщо натомість отримає тверді двосторонні гарантії безпеки від США та Європи й перспективу швидшого вступу до ЄС.

Ще один можливий елемент домовленостей — демілітаризовані або буферні зони біля лінії зіткнення. Також може йтися про припинення ударів по енергетичній та логістичній інфраструктурі.

За версією Gemini, головна межа поступок — відмова від спроб звільнити окуповані території силою саме зараз. Але це не означає відмову від українського суверенітету.

Чат-бот Grok прогнозує дещо ширший пакет можливих компромісів. Окрім фактичного замороження фронту та відтермінування вступу до НАТО, чат-бот називає потенційною точкою торгу Запорізьку АЕС.

Серед варіантів — міжнародний контроль або інша форма спільного управління станцією. Це могло б стати частиною ширшої угоди щодо зниження ядерних ризиків.

Grok також допускає обмеження Україною далекобійних ударів по території Росії в обмін на припинення масованих атак по українських містах.

Водночас, на думку цього чат-боту, Зеленський навряд чи погодиться на повне юридичне визнання окупації, демілітаризацію української армії або політичні рішення, нав'язані Москвою.

У підсумку усі три чат-боти сходяться в одному: найбільш реальною поступкою може стати фактичне замороження війни без юридичного визнання окупації. Також спільною є думка про можливе відтермінування вступу до НАТО в обмін на сильні гарантії безпеки.

Відмінності — у деталях. Gemini додає нейтральний статус і буферні зони, а Grok — можливий компроміс щодо ЗАЕС та далекобійних ударів. ChatGPT робить акцент на формулі “зупинити війну зараз, а територіальне питання вирішувати пізніше”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Трамп може оцінити переговори Кушнера та Віткоффа з Путіним та Зеленським.