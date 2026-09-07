Компромисс в войне будет болезненным: какое решение "подкосит" Зеленского

Если Владимир Зеленский попытается довести переговоры о завершении войны до реального результата, Киеву предположительно придется соглашаться на сложные компромиссы. Такую оценку возможному завершению войны дают три популярные модели искусственного интеллекта.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Главный вопрос, как отмечает ИИ, – территории. При этом ни один из трех сценариев не предусматривает юридическое признание оккупированных украинских земель частью России.

Чат-бот ChatGPT считает наиболее реалистичным вариантом фактическое замораживание нынешней линии фронта. То есть Украина может согласиться прекратить попытки военного возвращения захваченных территорий на время, но без юридического отказа от них.

Еще один вариант – отложить вопрос территориального статуса на будущее. Формула проста: боевые действия прекращаются, а окончательное решение по оккупированным землям переносится на следующие переговоры.

Отдельной уступкой может стать отказ от скорейшего вступления в НАТО. Киев, по оценке ChatGPT, потребует реальных гарантий безопасности от США и европейских государств.

Таким образом возможный компромисс выглядит так: территориальный вопрос не решается сейчас, война останавливается, а Украина сохраняет сильную армию.

Чат-бот Gemini также ставит во главу угла фактическую заморозку фронта. Речь идет о принципе "стоим там, где стоим" — без юридического признания российской оккупации.

В то же время, этот чат-бот допускает более серьезный компромисс относительно будущего Украины в НАТО. Киев может согласиться на нейтральный статус, если получит твердые двусторонние гарантии безопасности от США и Европы и перспективу более быстрого вступления в ЕС.

Еще один возможный элемент договоренностей – демилитаризованные или буферные зоны у линии столкновения. Также речь может идти о прекращении ударов по энергетической и логистической инфраструктуре.

По версии Gemini, главный предел уступок – отказ от попыток освободить оккупированные территории силой именно сейчас. Но это не означает отказа от украинского суверенитета.

Чат-бот Grok прогнозирует несколько более широкий пакет возможных компромиссов. Кроме фактической заморозки фронта и отсрочки вступления в НАТО, чат-бот называет потенциальной точкой торга Запорожскую АЭС.

Среди вариантов – международный контроль или иная форма совместного управления станцией. Это могло бы стать частью более широкого соглашения по снижению ядерных рисков.

Grok также допускает ограничение Украиной дальнобойных ударов по территории России в обмен на прекращение массированных атак по украинским городам.

В то же время, по мнению этого чат-бота, Зеленский вряд ли согласится на полное юридическое признание оккупации, демилитаризацию украинской армии или политические решения, навязанные Москвой.

В итоге все три чат-бота сходятся в одном: наиболее реальной уступкой может стать фактическая заморозка войны без юридического признания оккупации. Также общее мнение о возможной отсрочке вступления в НАТО в обмен на сильные гарантии безопасности.

Различия – в деталях. Gemini добавляет нейтральный статус и буферные зоны, а Grok — возможный компромисс по ЗАЭС и дальнобойным ударам. ChatGPT делает акцент на формуле "остановить войну сейчас, а территориальный вопрос решать позже".

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Трамп может оценить переговоры Кушнера и Уиткоффа с Путиным и Зеленским.