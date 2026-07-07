Компактні сховища замість мільйонних зупинок: Ігор Терехов запропонував рішення для безпеки на АЗС

Для автозаправних станцій, які не мають фінансової спроможності самостійно звести захисні споруди, необхідно розробити спеціальний державний проєкт. Таку думку висловив міський голова Харкова Ігор Терехов, коментуючи питання безпеки на об'єктах критичної та комерційної інфраструктури в умовах постійних повітряних загроз.

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

У розмові з кореспонденткою інформаційного порталу Новини.LIVE Веронікою Марченко харківський очільник підкреслив, що питання захисту людей на АЗС має вирішуватися комплексно. З одного боку, автозаправні комплекси є приватними підприємствами, тому їхнє керівництво зобов'язане усвідомлювати всі ризики.

"Водночас мер Харкова наголосив, що АЗС є комерційними об'єктами, — передають журналісти слова посадовця. — А соціально відповідальний бізнес має передусім дбати про безпеку своїх працівників і клієнтів. Якщо ж АЗС не можуть самі облаштувати укриття, має бути державна програма".

Такий підхід, на думку очільника міста, дозволить убезпечити громадян під час паливного інфраструктурного терору з боку агресора.

Ігор Терехов також детально зупинився на технічних та фінансових параметрах подібних споруд. Він зауважив, що приватним компаніям не потрібно орієнтуватися на великі залізобетонні конструкції, які місто зводить у межах власної безпекової програми.

Для порівняння мер навів приклад відомих харківських захисних споруд, що монтуються біля маршрутів громадського транспорту.

"За словами Терехова, для АЗС не потрібні великі укриття на зразок харківських безпечних зупинок, — зазначається у матеріалі. — Така споруда, розрахована на 50 людей, коштує близько 3,5 млн гривень. На заправках, вважає мер, достатньо облаштувати компактні укриття для операторів і відвідувачів, які перебувають там під час повітряної тривоги".

Він підсумував, що невеликі захисні капсули або модульні конструкції безпосередньо біля касових зон чи колонок зможуть ефективно виконати своє головне завдання — врятувати життя персоналу та водіїв у момент раптового прильоту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська готують нові атаки на цивільну інфраструктуру України, обравши черговими цілями логістичні центри у Полтаві та Кропивницькому. Про це попереджають моніторингові канали, закликаючи місцевих жителів бути максимально обережними протягом найближчої доби.