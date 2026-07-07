Компактные укрытия вместо миллионных остановок: Игорь Терехов предложил решение по безопасности на АЗС

Для автозаправочных станций, не имеющих финансовой возможности самостоятельно возвести защитные сооружения, необходимо разработать специальный государственный проект. Такое мнение высказал мэр Харькова Игорь Терехов, комментируя вопросы безопасности на объектах критической и коммерческой инфраструктуры в условиях постоянных воздушных угроз.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

В разговоре с корреспондентом информационного портала Новости.LIVE Вероникой Марченко харьковский глава подчеркнул, что вопрос защиты людей на АЗС должен решаться комплексно. С одной стороны автозаправочные комплексы являются частными предприятиями, поэтому их руководство обязано осознавать все риски.

"В то же время, мэр Харькова подчеркнул, что АЗС являются коммерческими объектами, — передают журналисты слова чиновника. — А социально ответственный бизнес должен прежде всего заботиться о безопасности своих работников и клиентов. Если АЗС не могут сами обустроить укрытие, должна быть государственная программа".

Такой подход, по мнению главы города, позволит обезопасить граждан во время топливного инфраструктурного террора со стороны агрессора.

Игорь Терехов также подробно остановился на технических и финансовых параметрах подобных построек. Он отметил, что частным компаниям не нужно ориентироваться на крупные железобетонные конструкции, которые город возводит в рамках собственной программы безопасности.

Для сравнения мэр привел пример известных харьковских защитных сооружений, монтируемых у маршрутов общественного транспорта.

"По словам Терехова, для АЗС не нужны большие укрытия по типу харьковских безопасных остановок, — отмечается в материале. — Такая постройка, рассчитанная на 50 человек, стоит около 3,5 млн гривен. На заправках, считает мэр, достаточно обустроить компактные укрытия для находящихся там во время воздушной тревоги операторов и посетителей".

Он подытожил, что небольшие защитные капсулы или модульные конструкции непосредственно возле кассовых зон или колонок смогут эффективно выполнить свою главную задачу – спасти жизнь персонала и водителей в момент внезапного прилета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска готовят новые атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, избрав очередными целями логистические центры в Полтаве и Кропивницком. Об этом предупреждают мониторинговые каналы, призывая местных жителей быть максимально осторожными в ближайшие сутки.