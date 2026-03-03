logo_ukra

Комедійна історія: дрон не здетонував, але росіянин його активував
НОВИНИ

Комедійна історія: дрон не здетонував, але росіянин його активував

На Запорізькому напрямку ліквідовано російського військового 225 ОШП

3 березня 2026, 21:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Про ліквідацію російського військового 225-го окремого штурмового полку повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Комедійна історія: дрон не здетонував, але росіянин його активував

Ситуація на Запорізькому напрямку

Інцидент стався на Запорізькому напрямку фронту. За оприлюдненою інформацією, FPV-дрон уразив позицію противника, однак боєприпас не здетонував одразу.

Унаслідок ураження російський військовий втратив обидві ноги. Далі, за даними з відеофіксації, він накинувся на безпілотник та активував вибухівку.

Кадри зафіксовані аеророзвідкою 1-го штурмового батальйону "Чорний Лебідь" 225-го окремого штурмового полку.

Це перший задокументований випадок, коли російський військовий після поранення сам активував FPV-дрон, що не спрацював під час первинного удару.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі"  повідомляв про те, що Командир підрозділу “Птахи Мадяра” з позивним Мадяр оприлюднив у своєму Telegram-каналі підсумки зимового періоду 2025–2026 років щодо втрат російської армії.
За його даними, протягом зими РФ мобілізувала 80 122 військовослужбовців: 33 тисячі у грудні, 22 тисячі у січні та 25 122 у лютому. Водночас, за підтвердженими даними у військовій системі ситуативної обізнаності Delta, силами безпілотних підрозділів Сил оборони України було знищено або уражено 88 898 військових противника. Зокрема, у грудні — 33 019 осіб, у січні — 29 692, у лютому — 26 187. Таким чином, “прибуло/вибуло” за підсумками зими має від’ємний баланс у мінус 8776 осіб. Із загальної кількості уражених 30 090 військових — результат роботи підрозділів Сил безпілотних систем, що становить 33,8% загального показника.



Джерело: https://t.me/black_swan_ukraine
