Главная Новости Общество Война с Россией Комедийная история: дрон не сдетонировал, но россиянин его активировал
commentss НОВОСТИ Все новости

Комедийная история: дрон не сдетонировал, но россиянин его активировал

На Запорожском направлении ликвидирован российский военный 225 ОШП

3 марта 2026, 21:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

О ликвидации российского военного 225 отдельного штурмового полка сообщил журналист Юрий Бутусов.

Комедийная история: дрон не сдетонировал, но россиянин его активировал

Ситуация на Запорожском направлении

Инцидент произошел на Запорожском направлении фронта. По обнародованной информации, FPV-дрон поразил позицию противника, однако боеприпас не сдетонировал сразу.

В результате поражения российский военный потерял обе ноги. Далее, по данным по видеофиксации, он набросился на беспилотник и активировал взрывчатку.

Кадры зафиксированы аэроразведкой 1-го штурмового батальона "Черный Лебедь" 225-го отдельного штурмового полка.

Это первый задокументированный случай, когда российский военный после ранения сам активировал не сработавший во время первоначального удара FPV-дрон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир подразделения "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр обнародовал в своем Telegram-канале итоги зимнего периода 2025–2026 годов по поводу потерь российской армии.
По его данным, в течение зимы РФ мобилизовала 80 122 военнослужащих: 33 тысячи в декабре, 22 тысячи в январе и 25 122 в феврале. В то же время, по подтвержденным данным в военной системе ситуативной осведомленности Delta, силами беспилотных подразделений Сил обороны Украины было уничтожено или поражено 88 898 военных противников. В частности, в декабре — 33 019 человек, в январе — 29 692, в феврале — 26 187. Таким образом, "прибыло/выбыло" по итогам зимы имеет отрицательный баланс в минус 8776 человек. Из общего количества пораженных 30 090 военных результат работы подразделений Сил беспилотных систем, что составляет 33,8% общего показателя.



Источник: https://t.me/black_swan_ukraine
