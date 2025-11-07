logo_ukra

BTC/USD

102559

ETH/USD

3423.29

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Командування ЗСУ “кинуло” в бої під Куп'янськ жінок”: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

“Командування ЗСУ “кинуло” в бої під Куп'янськ жінок”: що відомо

Що відомо про нібито залучення жінок до боїв в Харківській області

7 листопада 2025, 20:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ворожа пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію на фронті, маніпулюючи темою мобілізації та залучення до бойових дій жінок. 

“Командування ЗСУ “кинуло” в бої під Куп'янськ жінок”: що відомо

Мобілізація жінок. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито відправлення “жіночих підрозділів” ЗСУ до Куп’янська через “нестачу військових-чоловіків”.

Пропагандистські ресурси стверджують, що українська армія начебто направила сім військовослужбовиць до Купʼянська, які згодом “залишили позиції”. У Центрі зауважили, що як і зазвичай, жодних доказів цих заяв не наводиться.

“Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії росії, спрямованої на посилення панічних настроїв і створення враження “масової мобілізації громадянок”. Насправді в Україні не розглядається жодних ініціатив щодо призову жінок на військову службу”, — повідомили у ЦПД. 

Аналітики Центру нагадали, що уже спростовували подібні вкиди — зокрема про “обов’язкову підготовку до мобілізації жінок”, а також про вигадані посади “радників командирів із гендерної рівності”, що нібито свідчать про “підготовку до масового призову жінок”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення щодо мобілізації жінок насправді розглядають в Раді. Заяви народних депутатів різнилися — одні зазначали, що це питання обговорюють постійно, інші — що обов'язкової мобілізації жінок не буде і робота у цьому напрямку не ведеться. Портал “Коментарі” звернувся до народної депутатки фракції “ЄС”, члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз з проханням роз'яснити це ситуацію.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0ewvBuZega2TzcwKMtV5bbiqDjKC1YkgPCxTBnTUCkL9FBmX2EZSKRawUNPiZn9Pnl
Теги:

Новини

Всі новини