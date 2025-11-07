“Командування ЗСУ “кинуло” в бої під Куп'янськ жінок”: що відомо

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ворожа пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію на фронті, маніпулюючи темою мобілізації та залучення до бойових дій жінок.
Мобілізація жінок. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито відправлення “жіночих підрозділів” ЗСУ до Куп’янська через “нестачу військових-чоловіків”.
Пропагандистські ресурси стверджують, що українська армія начебто направила сім військовослужбовиць до Купʼянська, які згодом “залишили позиції”. У Центрі зауважили, що як і зазвичай, жодних доказів цих заяв не наводиться.
Аналітики Центру нагадали, що уже спростовували подібні вкиди — зокрема про “обов’язкову підготовку до мобілізації жінок”, а також про вигадані посади “радників командирів із гендерної рівності”, що нібито свідчать про “підготовку до масового призову жінок”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення щодо мобілізації жінок насправді розглядають в Раді. Заяви народних депутатів різнилися — одні зазначали, що це питання обговорюють постійно, інші — що обов'язкової мобілізації жінок не буде і робота у цьому напрямку не ведеться. Портал “Коментарі” звернувся до народної депутатки фракції “ЄС”, члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз з проханням роз'яснити це ситуацію.