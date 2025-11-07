“Командування ЗСУ “кинуло” в бої під Куп'янськ жінок”: що відомо

Ворожа пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію на фронті, маніпулюючи темою мобілізації та залучення до бойових дій жінок.

Мобілізація жінок. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито відправлення “жіночих підрозділів” ЗСУ до Куп’янська через “нестачу військових-чоловіків”.

Пропагандистські ресурси стверджують, що українська армія начебто направила сім військовослужбовиць до Купʼянська, які згодом “залишили позиції”. У Центрі зауважили, що як і зазвичай, жодних доказів цих заяв не наводиться.

“Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії росії, спрямованої на посилення панічних настроїв і створення враження “масової мобілізації громадянок”. Насправді в Україні не розглядається жодних ініціатив щодо призову жінок на військову службу”, — повідомили у ЦПД.

Аналітики Центру нагадали, що уже спростовували подібні вкиди — зокрема про “обов’язкову підготовку до мобілізації жінок”, а також про вигадані посади “радників командирів із гендерної рівності”, що нібито свідчать про “підготовку до масового призову жінок”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення щодо мобілізації жінок насправді розглядають в Раді. Заяви народних депутатів різнилися — одні зазначали, що це питання обговорюють постійно, інші — що обов'язкової мобілізації жінок не буде і робота у цьому напрямку не ведеться. Портал “Коментарі” звернувся до народної депутатки фракції “ЄС”, члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз з проханням роз'яснити це ситуацію.



