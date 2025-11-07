"Командование ВСУ "бросило" в бои под Купянск женщин": что известно

Вражеская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации на фронте, манипулируя темой мобилизации и привлечения к боевым действиям женщин.

Мобилизация женщин. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы отправлении "женских подразделений" ВСУ в Купянск из-за "нехватки военных-мужчин".

Пропагандистские ресурсы утверждают, что украинская армия якобы направила семь военнослужащих в Купянск, которые впоследствии "оставили позиции". В Центре отметили, что, как обычно, никаких доказательств этих заявлений не приводится.

"Этот фейк является частью более широкой информационной кампании России, направленной на усиление панических настроений и создание впечатления "массовой мобилизации гражданок". На самом деле в Украине не рассматривается никаких инициатив по призыву женщин на военную службу", — сообщили в ЦПД.

Аналитики Центра напомнили, что уже опровергали подобные вбросы — в частности об "обязательной подготовке к мобилизации женщин", а также о вымышленных должностях "советников командиров по гендерному равенству", что якобы свидетельствуют о "подготовке к массовому призыву женщин".

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение по мобилизации женщин действительно рассматривают в Раде. Заявления народных депутатов отличались — одни отмечали, что этот вопрос обсуждается постоянно, другие — что обязательной мобилизации женщин не будет и работа в этом направлении не ведется. Портал "Комментарии" обратился к народному депутату фракции "ЕС", члену Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирины Фриз с просьбой разъяснить эту ситуацию.



