Командиру походу на Київ дали довічний вирок: деталі

Український суд заочно засудив до довічного позбавлення волі одного з найвищих російських воєначальників, причетних до повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться про генерал-полковника Олександра Лапіна, який у перші тижні війни керував наступом російських військ на Київ.

Генерал-полковник Олександр Лапін. Фото: з відкритих джерел

Про ухвалене рішення повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Згідно з матеріалами справи, Лапін, який обіймав посаду командувача Центрального військового округу РФ, очолював угруповання військ "Центр" і координував дії підрозділів, що наставали з території Росії та Білорусі.

Слідство встановило, що саме під його керівництвом російські сили здійснювали вторгнення до Сумської, Чернігівської та Київської областей. Крім того, військові підрозділи, підпорядковані Лапіну, просувалися у напрямку української столиці, намагаючись реалізувати план швидкого захоплення Києва та встановлення контролю над державними інститутами влади.

Суд визнав російського генерала винним одразу за кількома тяжкими статтями. Серед них – зазіхання на територіальну цілісність України, планування та підготовка агресивної війни, а також безпосереднє ведення агресивних бойових дій проти суверенної держави.

Прокурори наголошують, що Лапін не був лише формальним керівником операції. За даними розслідування, він брав участь у розробці планів вторгнення, віддавав накази підлеглим підрозділам та забезпечував продовження наступу навіть після того, як російський бліцкриг почав зазнавати невдачі.

Оскільки генерал знаходиться на території Росії і недоступний українському правосуддю, вирок було винесено заочно. Проте в Офісі генерального прокурора наголошують, що подібні рішення формують юридичну базу для майбутнього міжнародного переслідування осіб, які причетні до агресії проти України.

Вердикт щодо Лапіна став одним із найгучніших судових рішень проти представників вищого військового командування Росії з початку повномасштабної війни.

