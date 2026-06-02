Главная Новости Общество Война с Россией Командиру похода на Киев вынесли пожизненный приговор: детали
Командиру похода на Киев вынесли пожизненный приговор: детали

Суд признал одного из ключевых организаторов вторжения виновным в агрессивной войне и попытке захвата украинской столицы

2 июня 2026, 14:53
Кравцев Сергей

Украинский суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы одного из самых высокопоставленных российских военачальников, причастных к полномасштабному вторжению в Украину. Речь идет о генерал-полковнике Александре Лапине, который в первые недели войны руководил наступлением российских войск на Киев.

Генерал-полковник Александр Лапин. Фото: из открытых источников

О вынесенном решении сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Согласно материалам дела, Лапин, занимавший должность командующего Центральным военным округом РФ, возглавлял группировку войск "Центр" и координировал действия подразделений, наступавших с территории России и Беларуси.

Следствие установило, что именно под его руководством российские силы осуществляли вторжение в Сумскую, Черниговскую и Киевскую области. Кроме того, военные подразделения, подчиненные Лапину, продвигались в направлении украинской столицы, пытаясь реализовать план по быстрому захвату Киева и установлению контроля над государственными институтами власти.

Суд признал российского генерала виновным сразу по нескольким тяжким статьям. Среди них – посягательство на территориальную целостность Украины, планирование и подготовка агрессивной войны, а также непосредственное ведение агрессивных боевых действий против суверенного государства.

Прокуроры подчеркивают, что Лапин не был лишь формальным руководителем операции. По данным расследования, он принимал участие в разработке планов вторжения, отдавал приказы подчиненным подразделениям и обеспечивал продолжение наступления даже после того, как российский блицкриг начал терпеть неудачу.

Поскольку генерал находится на территории России и недоступен для украинского правосудия, приговор был вынесен заочно. Однако в Офисе генерального прокурора отмечают, что подобные решения формируют юридическую базу для будущего международного преследования лиц, причастных к агрессии против Украины.

Вердикт в отношении Лапина стал одним из самых громких судебных решений против представителей высшего военного командования России с начала полномасштабной войны.

Источник: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1028
