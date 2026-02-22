Агент руху спротиву, який перебуває в одній із частин 810-їй окремій гвардійській бригади морської піхоти рф, заявив про системну практику незаконного переведення строковиків на контрактну службу.

Командири рф в Криму влаштовують скриту мобілізацію

За його словами, командування спочатку намагається переконати військовослужбовців обіцянками грошових виплат і пільг. У разі відмови застосовують психологічний тиск і погрози — зокрема переведення до штрафних підрозділів або на передову.

Джерело стверджує, що в окремих випадках підписи строковиків на контрактах підробляють. Про нібито переведення на контрактну службу деякі військові дізнаються вже після отримання припису на відправку в зону бойових дій.

За наданою інформацією, лише за останні два місяці таким способом могли оформити понад 15 осіб. Подібна практика, за словами агента, застосовується і в інших підрозділах РФ на території Криму.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає. Російська сторона офіційно не коментувала ці повідомлення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г оловнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde заявив, що Росія втрачає на фронті більше військових, ніж встигає набирати.

За його словами, у 2026 році Москва змогла залучити до війська близько 406 тисяч осіб, тоді як втрати РФ становлять приблизно 418 тисяч. Сирський наголосив, що це перший випадок за час повномасштабного вторгнення, коли російська мобілізація не перекриває бойові втрати. Він також підкреслив, що війна не зайшла у глухий кут. Попри складну ситуацію у 2025 році, Сили оборони змогли стабілізувати фронт, зокрема на Покровському напрямку, а також провести власні наступальні дії поблизу Добропілля та в районі Куп’янська. Таким чином, за словами головкома, було спростовано заяви Кремля про нібито захоплення міста. Сирський зазначив, що до завершення переговорного процесу ключове завдання української армії — не допустити просування ворога вглиб оборони та звільняти території там, де це можливо.

