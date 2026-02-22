Агент движения сопротивления, находящийся в одной из частей 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты России, заявил о системной практике незаконного перевода срочников на контрактную службу.

Командиры России в Крыму устраивают скрытую мобилизацию

По его словам, командование сначала пытается убедить военнослужащих обещаниями денежных выплат и льгот. В случае отказа применяют психологическое давление и угрозы — в частности, перевод в штрафные подразделения или на передовую.

Источник утверждает, что в редких случаях подписи срочников на контрактах подделывают. О якобы переводе на контрактную службу некоторые военные узнают уже после получения предписания на отправку в зону боевых действий.

По предоставленной информации, только за последние два месяца таким способом могли оформить более 15 человек. Подобная практика, по словам агента, применяется и в других подразделениях РФ на территории Крыма.

Независимого подтверждения этой информации пока нет. Российская сторона официально не комментировала эти сообщения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Le Monde заявил, что Россия теряет на фронте больше военных, чем успевает набирать.

По его словам, в 2026 году Москва смогла привлечь в армию около 406 тысяч человек, в то время как потери РФ составляют примерно 418 тысяч. Сырский подчеркнул, что это первый случай во время полномасштабного вторжения, когда российская мобилизация не перекрывает боевые потери. Он также подчеркнул, что война не зашла в тупик. Несмотря на сложную ситуацию в 2025 году, Силы обороны смогли стабилизировать фронт, в частности, на Покровском направлении, а также провести собственные наступательные действия вблизи Доброполья и Купянска. Таким образом, по словам главкома, были опровергнуты заявления Кремля о якобы захвате города. Сырский отметил, что до завершения переговорного процесса ключевая задача украинской армии — не допустить продвижения врага в глубь обороны и освобождать территории там, где это возможно.

