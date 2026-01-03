logo_ukra

BTC/USD

89769

ETH/USD

3098.8

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Командири армії РФ відбирають виплати у російських солдатів, блокують картки та кидають їх у «ями» за відмову йти на штурми
commentss НОВИНИ Всі новини

Командири армії РФ відбирають виплати у російських солдатів, блокують картки та кидають їх у «ями» за відмову йти на штурми

На Херсонщині окупаційне командування перетворило «мотивацію» для російських військових на систему покарань, принижень і фінансового шантажу.

3 січня 2026, 13:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На Херсонському напрямку в російській армії дедалі частіше застосовують методи прямого примусу до штурмів, які самі військові називають "квитком в один бік". Про системні зловживання з боку командування повідомляють агенти руху "АТЕШ", які діють у складі 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Командири армії РФ відбирають виплати у російських солдатів, блокують картки та кидають їх у «ями» за відмову йти на штурми

«Або в атаку, або в яму»: як російських окупантів на Херсонському напрямку ламають страхом і грошима

За їхніми даними, російські командири вибудували чітку схему тиску на підлеглих. Солдатам, які відмовляються йти на завідомо смертельні атаки, одразу погрожують "дезертирством". Це означає автоматичну втрату статусу учасника бойових дій, позбавлення всіх бойових виплат і премій.

Формула проста і цинічна:
"Не хочеш іти — пиши рапорт і забудь про гроші".

У тих, хто не погоджується, вилучають банківські картки, блокують нарахування через фінансові підрозділи та переводять у статус "без виконуваних завдань". Після цього більшість, за словами агентів, ламається — не через ідею чи наказ, а через страх залишитися без засобів до існування.

Тих же, хто продовжує опиратися, відправляють у так звані "ями" — імпровізовані карцери просто неба. Це ями або огороджені ділянки землі, де людей тримають без зв’язку, без можливості нормально спати та без доступу до медичної допомоги. На одній із позицій такі "камери" нещодавно навіть розширили — кількість незгодних зростає.

Ціна відмови — щонайменше доба в багнюці під охороною. Після цього — знову штурм, уже без будь-якого вибору. Саме таке "виховання" командування називає мотивацією.

За інформацією "АТЕШ", усередині підрозділів практично не залишилося віри ані в накази, ані в обіцянки командирів. Солдати відкрито говорять лише про одне — вижити й будь-якою ціною вибратися з цього пекла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що російським військам у 2025 році вдалося окупувати 0,72% від усієї території України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини