Командири армії РФ відбирають виплати у російських солдатів, блокують картки та кидають їх у «ями» за відмову йти на штурми

На Херсонському напрямку в російській армії дедалі частіше застосовують методи прямого примусу до штурмів, які самі військові називають "квитком в один бік". Про системні зловживання з боку командування повідомляють агенти руху "АТЕШ", які діють у складі 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

«Або в атаку, або в яму»: як російських окупантів на Херсонському напрямку ламають страхом і грошима

За їхніми даними, російські командири вибудували чітку схему тиску на підлеглих. Солдатам, які відмовляються йти на завідомо смертельні атаки, одразу погрожують "дезертирством". Це означає автоматичну втрату статусу учасника бойових дій, позбавлення всіх бойових виплат і премій.

Формула проста і цинічна:

"Не хочеш іти — пиши рапорт і забудь про гроші".

У тих, хто не погоджується, вилучають банківські картки, блокують нарахування через фінансові підрозділи та переводять у статус "без виконуваних завдань". Після цього більшість, за словами агентів, ламається — не через ідею чи наказ, а через страх залишитися без засобів до існування.

Тих же, хто продовжує опиратися, відправляють у так звані "ями" — імпровізовані карцери просто неба. Це ями або огороджені ділянки землі, де людей тримають без зв’язку, без можливості нормально спати та без доступу до медичної допомоги. На одній із позицій такі "камери" нещодавно навіть розширили — кількість незгодних зростає.

Ціна відмови — щонайменше доба в багнюці під охороною. Після цього — знову штурм, уже без будь-якого вибору. Саме таке "виховання" командування називає мотивацією.

За інформацією "АТЕШ", усередині підрозділів практично не залишилося віри ані в накази, ані в обіцянки командирів. Солдати відкрито говорять лише про одне — вижити й будь-якою ціною вибратися з цього пекла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що російським військам у 2025 році вдалося окупувати 0,72% від усієї території України.