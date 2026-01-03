Командиры армии РФ отбирают выплаты у российских солдат, блокируют карточки и бросают их в «ямы» за отказ идти на штурмы

В Херсонском направлении в российской армии все чаще применяют методы прямого принуждения к штурмам, которые сами военные называют "билетом в одну сторону". О системных злоупотреблениях со стороны командования сообщают агенты движения "АТЕШ", действующие в составе 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

«Или в атаку, или в яму»: как российских окупантов на Херсонском направлении ломают страхом и деньгами

По их данным, российские командиры выстроили четкую схему давления на подчиненных. Солдатам, которые отказываются идти на заведомо смертельные атаки, сразу угрожают дезертирством. Это означает автоматическую утрату статуса участника боевых действий, лишение всех боевых выплат и премий.

Формула проста и цинична:

"Не хочешь идти – пиши рапорт и забудь о деньгах".

У тех, кто не согласен, изымают банковские карты, блокируют начисления через финансовые подразделения и переводят в статус "без выполняемых задач". После этого большинство, по словам агентов, ломается — не из-за идеи или приказа, а из-за страха остаться без средств к существованию.

Тех же, кто продолжает сопротивляться, отправляют в так называемые "ямы" — импровизированные карцеры под открытым небом. Это ямы или огражденные участки земли, где держат людей без связи, без возможности нормально спать и без доступа к медицинской помощи. На одной из позиций такие камеры недавно даже расширили — количество несогласных растет.

Цена отказа — по меньшей мере сутки в грязи под охраной. После этого снова штурм, уже без всякого выбора. Именно такое "воспитание" командования называет мотивацией.

По информации АТЕШ, внутри подразделений практически не осталось веры ни в приказы, ни в обещания командиров. Солдаты открыто говорят только об одном — выжить и любой ценой выбраться из этого ада.

