Командира артбригади РФ підозрюють в обстрілах цивільних у Покровську, – СБУ

Українські правоохоронці встановили особу російського офіцера, який організовував удари по цивільній інфраструктурі Покровська, та заочно оголосили йому підозру.

СБУ ідентифікувала офіцера РФ, який керував ударами по Покровську

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, йдеться про полковника Анатолія Лапандіна – командира 439-ї реактивної артилерійської бригади Південного військового округу РФ.

Слідчі встановили, що протягом 2023 року він віддавав накази на обстріли житлових будинків і об’єктів освіти у прифронтовому Покровську.

Для атак російські військові застосовували реактивні системи залпового вогню "Торнадо", використовуючи осколково-фугасні некеровані снаряди.

Удари наносилися по районах, де перебували мирні жителі. Внаслідок одного з обстрілів загинули троє людей, ще 11 дістали поранення.

Правоохоронці наголошують, що такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини.

На підставі зібраної доказової бази російському офіцеру повідомлено про підозру за статтею про воєнні злочини, що призвели до загибелі людей.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.

