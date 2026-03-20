Командира артбригади РФ підозрюють в обстрілах цивільних у Покровську, – СБУ
Командира артбригади РФ підозрюють в обстрілах цивільних у Покровську, – СБУ

Українські слідчі оголосили підозру російському полковнику, причетному до обстрілів житлових кварталів Покровська.

20 березня 2026, 12:02
Проніна Анна

Українські правоохоронці встановили особу російського офіцера, який організовував удари по цивільній інфраструктурі Покровська, та заочно оголосили йому підозру.

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, йдеться про полковника Анатолія Лапандіна – командира 439-ї реактивної артилерійської бригади Південного військового округу РФ.

Слідчі встановили, що протягом 2023 року він віддавав накази на обстріли житлових будинків і об’єктів освіти у прифронтовому Покровську.

Для атак російські військові застосовували реактивні системи залпового вогню "Торнадо", використовуючи осколково-фугасні некеровані снаряди.

Удари наносилися по районах, де перебували мирні жителі. Внаслідок одного з обстрілів загинули троє людей, ще 11 дістали поранення.

Правоохоронці наголошують, що такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини.

На підставі зібраної доказової бази російському офіцеру повідомлено про підозру за статтею про воєнні злочини, що призвели до загибелі людей.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Читайте також в "Коментарях", що українські слідчі завершили розслідування щодо трьох російських військових, причетних до незаконного утримання екіпажу судна "Сапфір". Українське судно "Сапфір" прямувало до острова Зміїний із гуманітарною місією – евакуювати поранених і загиблих українських військових. На борту перебували 21 цивільна особа, серед яких лікар і священнослужителі. Попри цивільний статус судна, російські військові силоміць затримали екіпаж. Людей утримували в тяжких умовах – без належного харчування та води, а також під постійним психологічним і фізичним тиском. Слідчі встановили, що російський віцеадмірал особисто прибував на острів Зміїний та віддавав вказівки щодо допиту капітана судна. Його намагалися змусити підтвердити зв’язки екіпажу з українськими силовими структурами.



